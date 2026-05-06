Muere Ted Turner, visionario de los medios y expropietario de los Bravos, a los 87 años

Ted Turner, el influyente empresario de medios que ayudó a transformar la difusión del béisbol y fundador de CNN, falleció a los 87 años, según se informó este miércoles.

Impacto de Ted Turner en el béisbol y los medios

Turner, quien también fue propietario de los Atlanta Braves, desempeñó un papel crucial en la popularización del equipo a nivel nacional al transmitir sus juegos a través de su cadena WTBS, lo que contribuyó a que la franquicia fuera conocida como "el equipo de América".

Bajo su propiedad, los Bravos pasaron de ser un equipo en reconstrucción a una organización competitiva que eventualmente conquistó la Serie Mundial de 1995, consolidando una de las etapas más exitosas en la historia de la franquicia.

Más allá del béisbol, Turner revolucionó la industria de la comunicación al lanzar en 1980 la cadena CNN, el primer canal de noticias las 24 horas, cambiando para siempre la forma en que el mundo consume información.

Innovaciones en la televisión y legado mediático

Su imperio mediático también incluyó señales como TBS y TNT, además de impulsar innovaciones en la televisión por cable que ampliaron el alcance de los deportes profesionales y otros contenidos a audiencias globales.

Conocido por su personalidad audaz y estilo directo, Turner fue una figura clave en la intersección entre deportes y medios, utilizando su plataforma para promover tanto el béisbol como otras disciplinas a gran escala.

En años recientes, su salud se había deteriorado tras ser diagnosticado con demencia con cuerpos de Lewy en 2018.

Turner deja un legado duradero como pionero de la televisión moderna, impulsor del crecimiento del béisbol televisado y una de las figuras más influyentes en la historia de los medios de comunicación.