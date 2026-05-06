Resumen: Sánchez y Bello logran triunfos

Bryce Harper conectó dos jonrones, el dominicano Cristopher Sánchez ponchó a 10 bateadores en ocho sólidas entradas y los encendidos Philadelphia Phillies derrotaron la noche del martes 9-1 a los Athletics.

Bryson Stott también se voló la cerca, J.T. Realmuto impulsó dos carreras y Brandon Marsh pegó tres sencillos por los Phillies, que han ganado siete de ocho desde que el mánager interino Don Mattingly reemplazó al despedido Rob Thomson.

Los Athletics, líderes del Oeste de la Liga Americana, han perdido tres de cuatro.

Sánchez (3-2) limitó a los A's a apenas tres hits y alcanzó los dobles dígitos en ponches por novena vez en su carrera. El subcampeón del Cy Young de la Liga Nacional la temporada pasada dio una base por bolas y golpeó a un bateador.

Luis Severino (2-3) permitió solo una carrera con siete hits en cinco entradas, con tres ponches y dos bases por bolas.

El dominicano Jhoan Durán permitió una carrera en la novena después de ser activado de la lista de lesionados de 15 días antes del juego. Durán no lanzaba desde el 11 de abril debido a una distensión en el oblicuo izquierdo.

El derecho de 28 años llegó con marca de 1-1, efectividad de 1.35 y cinco salvamentos en 6 2/3 entradas.

Bello logró el triunfo ante los Tigres de Detroit

Ceddanne Rafaela conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, y los Boston Red Sox apalearon el martes 10-3 a los Detroit Tigers, doblegados por segundo duelo seguido.

Framber Valdez (2-2) permitió un récord personal de diez carreras antes de ser expulsado en la cuarta entrada por golpear a Trevor Story, lo que provocó que ambos equipos vaciaran las bancas, sin que el altercado derivara en puñetazos.

El dominicano Valdez igualó su peor marca al permitir tres jonrones.

Los venezolanos Willson Contreras y Wilyer Abreu también conectaron jonrones por los Red Sox, que habían perdido cuatro de cinco antes de llegar a Detroit. Boston tiene un récord de 4-2 contra los Tigers esta temporada.

Matt Vierling conectó un jonrón para Detroit, que ha perdido cinco de ocho compromisos.

El dominicano Brayan Bello (2-4) permitió una carrera y cuatro hits en siete entradas después de reemplazar al abridor boricua Jovani Morán en la segunda entrada. Caminó a uno y ponchó a siete después de perder sus últimas tres aperturas.

Boston tomó una ventaja de 3-0 en la primera entrada con el jonrón de tres carreras de Rafaela, pero los Tigers consiguieron dos anotaciones contra Morán en la parte baja de la entrada.

Después de un segundo inning sin anotaciones, los Red Sox aprovecharon una base por bolas y cinco sencillos consecutivos para tomar una ventaja de 8-2 y preparar el drama de la cuarta entrada.

Contreras conectó el primer lanzamiento de Valdez a una distancia estimada de 449 pies sobre el bullpen de los Red Sox entre el jardín izquierdo y el central. Se quedó en el plato para admirar el vuelo de la pelota.

Dos lanzamientos después, Abreu conectó una línea a 109 mph por la línea del jardín derecho para el tercer jonrón de Boston en la noche.

El siguiente lanzamiento de Valdez fue una recta de 94 mph que golpeó a Story en la espalda. El receptor de los Tigers, Dillon Dingler, y el umpire de home, Adam Beck, rápidamente se interpusieron entre Story y Valdez, provocando que ambos equipos vaciaran las bancas.

Sin embargo, Story nunca intentó acercarse a Valdez.

Mientras todos regresaban a los dugouts y bullpens, Valdez fue expulsado por el umpire de tercera base Dan Iassogna.