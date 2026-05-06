Webb en evaluación por molestias en la rodilla izquierda

Logan Webb salió lesionado de su última salida con los Gigantes de San Francisco. ( AFP )

El lanzador estelar de los San Francisco Giants, Logan Webb, está siendo evaluado por molestias en la rodilla izquierda, una condición con la que ha estado lidiando desde hace algún tiempo.

¿Cuál es el estado de salud de Logan Webb?

Webb no estuvo presente en el clubhouse del equipo antes del juego del miércoles ante los Padres, algo que es habitual para un abridor en el día posterior a su salida, por lo que no se considera de inmediato una señal de gravedad.

Aun así, estaba programado para ser revisado por el cuerpo médico del equipo al llegar al estadio.

El propio lanzador reconoció después de su más reciente apertura que ha estado lidiando con la incomodidad en la rodilla "por un tiempo", aunque evitó utilizarla como excusa para su desempeño en el montículo.

Durante su última salida, Webb fue retirado tras cuatro entradas y 62 lanzamientos, una decisión tomada por el cuerpo técnico junto al personal médico, que optó por no arriesgar al derecho pese a su historial de durabilidad.

Impacto de la lesión en la rotación de los Giants

El dirigente de los Gigantes evitó especular sobre una posible inclusión en la lista de lesionados, mientras el equipo espera más información sobre la condición física de su principal abridor.

Una eventual ausencia prolongada de Webb representaría un duro golpe para San Francisco, cuya rotación ya ha sido afectada por múltiples lesiones en lo que va de la temporada.