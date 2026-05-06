Walbert Ureña silenció a los White Sox y ganó su primer partido en la MLB

Walbert Ureña lanza en su primera temporada en las Grandes Ligas.

El dominicano Walbert Ureña lanzó seis entradas de balón de dos hits, mientras que Travis d'Arnaud conectó un jonrón de tres carreras para que los Ángeles de Los Ángeles derrotaran a los Medias Blancas de Chicago 8-2 el miércoles.

Los Ángeles ganó una serie por primera vez desde el 10 y 12 de abril en Cincinnati. Los Angels están 2-7-2 en la serie esta temporada.

El palo de 396 pies de D'Arnaud fue ante Noah Schultz (2-2), el primer jonrón de la temporada del receptor sustituto, inició una segunda entrada de cinco carreras para los Halos. Después de que Bryce Teodosio pegara doble en una pelota que pasó al jardinero derecho Jarred Kelenic, Zach Neto sacudió un triple de pie RBI.

Mike Trout trajo uno más con un rodado de campo interno que el segunda base Chase Meidroth perdió en el sol de la tarde y fue un sencillo.

Jorge Soler y Jo Adell fueron golpeados por lanzamientos consecutivos del relevista Osvaldo Bido con las bases cargadas para traer dos carreras en la cuarta.

En la séptima, el relevista de los Angels, Drew Pomeranz, golpeó a Sam Antonacci con un lanzamiento con las bases cargadas para forzar en la segunda carrera de los White Sox.

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Fue el primer partido en al menos las últimas 70 temporadas en el que tres bateadores fueron golpeados por lanzamientos con las bases llenas, según Elías Sport Bureau.





Dominante

Ureña (1-3) permitió una carrera, ponchó a cinco y caminó tres en su segunda salida de calidad de la temporada. Brent Suter, Pomeranz y Chase Silseth completaron el trabajo.

Meidroth tuvo dos hits para Chicago. El novato Munetaka Murakami, que está empatado por el liderato de las Grandes Ligas con 14 jonrones, se ponchó cuatro veces por segunda vez esta temporada.

Schultz permitió siete hits y siete carreras en 3 2/3 entradas. Había permitido un total de seis carreras ganadas en cuatro aperturas anteriores este año.