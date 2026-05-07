Domínguez entra en el protocolo de conmoción cerebral tras un fuerte choque con la pared del jardín

El dominicano Jasson Domínguez fue retirado del campo en una camilla médica tras chocar contra la valla del jardín izquierdo al realizar una atrapada excepcional en la primera jugada del partido del jueves contra los Rangers en el Yankee Stadium.

Domínguez corrió con precisión hacia el elevado de Brandon Nimmo, el primer bateador del partido, frente al abridor de los Yankees, Paul Blackburn, atrapando la pelota justo antes de que su espalda chocara contra la malla metálica que cubre el marcador digital.

Los Yankees informaron que Domínguez fue examinado por el médico del equipo, el Dr. Chris Ahmad, en el Yankee Stadium y se le realizó una evaluación inicial de conmoción cerebral. Se le ha aplicado el protocolo de conmoción cerebral y continuará siendo monitoreado y evaluado durante los próximos días.

Además, Domínguez se someterá a una resonancia magnética en el hombro izquierdo en el Hospital NewYork-Presbyterian.

El impacto

Aturdido por la colisión, Domínguez permaneció en el suelo durante varios instantes, recibiendo atención del fisioterapeuta principal, Tim Lentych. El público aplaudió cuando Domínguez se puso de pie. Negó con la cabeza mientras lo guiaban hacia el asiento del carrito médico, que desapareció por una puerta de servicio en el jardín izquierdo-central.

Domínguez ha trabajado intensamente para mejorar su defensa, y los cazatalentos notaron una mejoría esta primavera y al comienzo de la temporada con el equipo de Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. Domínguez ha sido utilizado como bateador designado en siete juegos desde su ascenso de las ligas menores; el jueves marcó su segundo juego este año en los jardines.

Antes del partido del jueves, el mánager Aaron Boone ofreció una evaluación positiva de la defensa de Domínguez.

"Creo que ha seguido mejorando poco a poco", dijo Boone. "Todavía tiene que recorrer un camino para alcanzar su máximo potencial, porque es muy atlético. Pero ha trabajado duro y siento que definitivamente ha seguido progresando".

Amed Rosario pasó de la tercera base al jardín derecho tras la salida de Domínguez, y Cody Bellinger se movió del jardín derecho al izquierdo. Ryan McMahon entró al partido como tercera base, dejando a los Yankees con pocos jugadores disponibles para la tarde.

Ben Rice (contusión en la mano izquierda) y José Caballero (contusión en el codo izquierdo) se recuperan de lesiones, por lo que el receptor Austin Wells es la única opción disponible.