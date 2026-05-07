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Gregory Soto preserva la victoria de los Piratas cuatro por dos sobre los Diamondbacks

Fue el tercer salvamento para el relevista dominicano

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    Gregory Soto preserva la victoria de los Piratas cuatro por dos sobre los Diamondbacks
    Gregory Soto

    Los Piratas de Pittsburgh derrotaron 4-2 a los Diamondbacks de Arizona este jueves, respaldados por una destacada actuación ofensiva de Brandon Lowe, quien conectó tres imparables, incluido su décimo cuadrangular de la temporada.

    Keller se acreditó la victoria tras lanzar poco más de seis entradas de dos carreras y cuatro hits, con dos boletos y cuatro ponches.

    El dominicano Gregory Soto retiró de 1-2-3 la novena entrada para apuntarse su tercer salvamento de la temporada. Por los Diamondbacks, Zac Gallen sufrió la derrota luego de permitir cuatro carreras en seis entradas.

    Los Piratas tomaron ventaja definitiva en el quinto inning gracias a sencillos remolcadores de Ryan O'Hearn y Spencer Horwitz. Lowe abrió el encuentro con un jonrón de 436 pies hacia el jardín derecho, conectando cuadrangular por segundo juego consecutivo.

    Por los Piratas, Oneil Cruz, de bateador abridor, se fue de 3-0; su compañero, Dennis Santana lanzó un séptimo episodio en blanco de un boleto. Por los Diamondbacks, Geraldo Perdomo de 2-0, una anotada y dos boletos. Ketel Marte de 4-0, un ponche.

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