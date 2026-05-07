Los Rockies derrotan 6-2 a los Mets; Juan Soto disparó un triple en cuatro turnos
Jake McCarthy decidió con un jonrón con bases llenas en el octavo
Los Rockies de Colorado derrotaron 6-2 a los Mets de Nueva York este jueves, apoyados en una ofensiva de siete imparables y una sólida producción de Jake McCarthy , quien remolcó cinco carreras, cuatro de ellas por un jonrón con las bases llenas.
El triunfo fue para Antonio Senzatela, quien tiró un octavo y un noveno de un hit, un boleto y dos ponches. Mmientras que la derrota recayó sobre Craig Kimbrel, quien permitió el jonrón de McCarthy en el octavo capítulo.
El relevista Juan Mejía lanzó un episodio completo de dos boletos y dos ponches.
Por los Mets, el dominicano Juan Soto estuvo como bateador designado y disparó un triple en cuatro turnos, dejando su promedio en .296.
Los Mets conectaron seis hits en el encuentro, pero no pudieron capitalizar sus oportunidades ofensivas, al batear apenas de 9-1 con corredores en posición anotadora.