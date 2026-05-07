Los Rockies derrotan 6-2 a los Mets; Juan Soto disparó un triple en cuatro turnos

Los Rockies de Colorado derrotaron 6-2 a los Mets de Nueva York este jueves, apoyados en una ofensiva de siete imparables y una sólida producción de Jake McCarthy , quien remolcó cinco carreras, cuatro de ellas por un jonrón con las bases llenas.

El triunfo fue para Antonio Senzatela, quien tiró un octavo y un noveno de un hit, un boleto y dos ponches. M mientras que la derrota recayó sobre Craig Kimbrel, quien permitió el jonrón de McCarthy en el octavo capítulo.

El relevista Juan Mejía lanzó un episodio completo de dos boletos y dos ponches.

Por los Mets, el dominicano Juan Soto estuvo como bateador designado y disparó un triple en cuatro turnos, dejando su promedio en .296.

Los Mets conectaron seis hits en el encuentro, pero no pudieron capitalizar sus oportunidades ofensivas, al batear apenas de 9-1 con corredores en posición anotadora.