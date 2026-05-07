×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Rockies
Rockies

Los Rockies derrotan 6-2 a los Mets; Juan Soto disparó un triple en cuatro turnos

Jake McCarthy decidió con un jonrón con bases llenas en el octavo

    Expandir imagen
    Los Rockies derrotan 6-2 a los Mets; Juan Soto disparó un triple en cuatro turnos
    Juan Soto

    Los Rockies de Colorado derrotaron 6-2 a los Mets de Nueva York este jueves, apoyados en una ofensiva de siete imparables y una sólida producción de Jake McCarthy , quien remolcó cinco carreras, cuatro de ellas por un jonrón con las bases llenas.

    El triunfo fue para Antonio Senzatela, quien tiró un octavo y un noveno de un hit, un boleto y dos ponches. Mmientras que la derrota recayó sobre Craig Kimbrel, quien permitió el jonrón de McCarthy en el octavo capítulo.

    El relevista Juan Mejía lanzó un episodio completo de dos boletos y dos ponches.

    Por los Mets, el dominicano Juan Soto estuvo como bateador designado y disparó un triple en cuatro turnos, dejando su promedio en .296.

    Los Mets conectaron seis hits en el encuentro, pero no pudieron capitalizar sus oportunidades ofensivas, al batear apenas de 9-1 con corredores en posición anotadora.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.