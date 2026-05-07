Duro golpe para el bullpen de los Royals: Carlos Estévez fuera por lesión en el hombro

Las aspiraciones de los Reales de Kansas City de fortalecer su cuerpo de relevistas han sufrido un revés significativo.

El mánager del equipo, Matt Quatraro, informó este jueves que el derecho dominicano Carlos Estévez ha sido diagnosticado con una distensión en el manguito rotador derecho, lo que obligará a detener por completo su actividad de lanzamiento durante al menos tres semanas.

Un contratiempo en la rehabilitación

La noticia llega tras un episodio preocupante durante su asignación de rehabilitación en Triple-A con los Omaha Storm Chasers. El pasado miércoles, Estévez tuvo que abandonar el encuentro tras presentar una notable disminución en su velocidad y manifestar molestias persistentes en el hombro.

Los estudios médicos posteriores confirmaron la gravedad de la lesión, lo que pone un freno total a su proceso de regreso a las Grandes Ligas.

Cronología estimada de recuperación

Aunque el periodo inicial de reposo es de tres semanas, el camino de regreso para el dominicano será considerablemente más largo:

Semanas 1-3: Reposo total y tratamiento físico (sin lanzar).

Semanas 4-5: Programa de fortalecimiento y recuperación de movilidad.

Semana 6 en adelante: Inicio de programa de lanzamientos y nueva asignación de rehabilitación en ligas menores.

Dada esta estructura, el retorno de Estévez al bullpen de Kansas City parece quedar relegado a un futuro lejano, posiblemente bien entrada la segunda mitad de la temporada o incluso más tarde, dependiendo de cómo responda su hombro al esfuerzo.

Impacto en el equipo

Con Estévez fuera de la ecuación por el momento, la responsabilidad del noveno inning recae firmemente sobre los hombros de Lucas Erceg. Erceg continuará desempeñándose como el cerrador principal en el futuro previsible, mientras el equipo busca soluciones internas para cubrir la ausencia de la veteranía y el poder de Estévez.

Dato Clave: Las lesiones de manguito rotador son delicadas para los lanzadores de poder, ya que afectan directamente la estabilidad del hombro y la capacidad de generar velocidad.