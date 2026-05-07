Video| Las lesiones frenan el ascenso de Jasson Domínguez en los Yanquis

Jasson Domínguez debutó en las Grandes Ligas el 1ero de septiembre del 2023. ( AFP )

Jasson Domínguez fue catalogado como un fenómeno desde el momento en que firmó con los Yanquis de Nueva York por un bono de 5.1 millones de dólares. Su combinación de poder, velocidad y habilidades atléticas provocó que fuera bautizado como "El Marciano", un sobrenombre reservado para jugadores considerados fuera de serie.

Impacto de las lesiones en la carrera de Jasson Domínguez

Sin embargo, desde su ascenso a las Grandes Ligas, el principal rival del jardinero dominicano no ha sido el pitcheo contrario, sino las lesiones.

Domínguez debutó en las Mayores el 1 de septiembre de 2023 con apenas 20 años y rápidamente mostró destellos del talento que lo convirtió en uno de los prospectos más cotizados del béisbol. Su primera experiencia al final de la campaña se limitó a ocho partidos.

En 2024 apenas vio acción en 18 encuentros, afectado por una cirugía Tommy John en el codo, un procedimiento poco común para un jugador de posición y que terminó afectando seriamente su desarrollo.

En 2025 logró mantenerse más tiempo en el terreno al participar en 123 partidos, pero sus números ofensivos estuvieron lejos de las expectativas generadas alrededor de su figura, pese a figurar entre los mejores novatos de la Liga Americana.

El dominicano bateó para .257, con porcentaje de embasarse de .331 y slugging de .388, además de 10 cuadrangulares y 47 carreras remolcadas.

Entre los novatos de la Liga Americana terminó tercero en bases robadas (23), tercero en carreras anotadas (58), cuarto en bases por bolas (41), tercero en partidos jugados (123) y quinto en encuentros de más de un hit (28).

Aunque mostró destellos de su potencial, todavía no ha podido establecerse como la superestrella que muchos proyectaban desde las ligas menores.

Ahora, una nueva lesión vuelve a interrumpir su proceso.

Detalles de la última lesión y estado actual

Durante el partido del jueves en el Yankee Stadium ante los Vigilantes de Texas, Domínguez realizó una espectacular atrapada en el jardín izquierdo, pero se golpeó violentamente contra la pared y tuvo que abandonar el encuentro.

El dominicano fue colocado en el protocolo de conmoción cerebral de MLB y posteriormente evaluado por el fisiatra del equipo, el doctor Chris Ahmad. Además, se le practicó una resonancia magnética en el hombro izquierdo en el New York-Presbyterian Hospital.

"El examen de contusión cerebral realizado fue negativo, pero obviamente vamos a seguir monitoreando eso. Tiene una separación del hombro izquierdo", expresó el dirigente Aaron Boone en conferencia de prensa luego del partido.

Boone también adelantó que la lesión obligará al jardinero a ingresar a la lista de lesionados y que estará fuera de acción por varias semanas.

El oriundo de Esperanza había iniciado la temporada 2026 en ligas menores y recibió el llamado al equipo grande el pasado 27 de abril, después de registrar una sólida línea ofensiva de .326/.415/.478, con cinco dobles, tres cuadrangulares y ocho bases robadas en 24 partidos.

Sin embargo, desde su regreso a las Mayores apenas había participado en ocho encuentros, dejando promedio de .200, con un cuadrangular y cuatro remolcadas.

La preocupación para los Yanquis no radica únicamente en esta lesión puntual, sino en el patrón que comienza a formarse alrededor de uno de sus principales proyectos de futuro.

Domínguez continúa siendo un jugador de enorme potencial, pero la falta de continuidad ha impedido que complete el proceso de adaptación y desarrollo necesario para consolidarse en las Grandes Ligas.

En una organización donde la presión por producir resultados es constante, la salud del dominicano podría convertirse en un factor determinante para definir su futuro dentro del equipo.

Los Yanquis siguen creyendo en el talento de "El Marciano", pero cada nueva visita a la lista de lesionados retrasa el momento en que pueda convertirse en la estrella que proyectaron desde el inicio de su carrera profesional.