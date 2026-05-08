Deportan a prospecto mexicano por traficar con inmigrantes indocumentados

Humberto Cruz, de 19 años, fue incluido oficialmente en la lista restringida el 13 de marzo. Ya se esperaba que se perdiera toda la temporada 2026 tras someterse a una cirugía de reparación en el codo derecho el pasado mes de septiembre ( FUENTE EXTERNA )

El mexicano Humberto Cruz, lanzador de 19 años y considerado por MLB Pipeline como el quinto mejor prospecto de San Diego, se declaró culpable de un delito menor relacionado con el cobro de dinero para transportar inmigrantes indocumentados dentro de Estados Unidos, según el San Diego Union-Tribune.

Cruz ya se encuentra de regreso en México tras reconocer en su acuerdo de culpabilidad que era prácticamente seguro que sería deportado de Estados Unidos.

Según el Union-Tribune, los Padres entienden que Cruz perdió su visa de trabajo por 10 años, con la posibilidad de volver a solicitarla después de cinco años de buena conducta. Cruz emitió un comunicado a través de los Padres disculpándose por su reciente error de juicio, el cual se puede leer completo a continuación.

Según los informes, Cruz fue arrestado el 28 de octubre cerca de la ciudad de Lukeville, Arizona, luego de que la Patrulla Fronteriza de EE. UU. observara su camioneta BMW dirigiéndose hacia el sur con un solo conductor, y poco después hacia el norte con dos nuevos pasajeros.

La pista que lo descubrió

Los agentes sospecharon que un vehículo podía llegar al puerto de entrada de Lukeville y regresar tan rápido, por lo que detuvieron el auto. Según los informes, ambos pasajeros resultaron ser inmigrantes indocumentados. Cruz, por su parte, aparentemente no ocultó mucho a los agentes.

Cruz renunció a sus derechos Miranda y accedió a hablar con los agentes, diciéndoles que había respondido a un anuncio en redes sociales que ofrecía "dinero fácil" por transportar personas, según la denuncia. De acuerdo con la denuncia, les dijo a los agentes que sabía que "eran ilegales" y que esperaba recibir US$1,000 por cada persona que recogiera y transportara.

"Cuando se le preguntó por qué decidió transportar inmigrantes indocumentados, declaró que necesitaba el dinero extra ya que no trabaja por las tardes", afirma la denuncia. Cruz firmó con los Padres en 2024 por un bono de US$750,000, según Pipeline.

Inicialmente, enfrentaba un cargo por delito grave de transporte de inmigrantes indocumentados con fines de lucro y un cargo por delito menor de complicidad en la entrada ilegal a Estados Unidos, según el Union-Tribune.

Al parecer, se declaró culpable del delito menor en noviembre para que se desestimara el cargo por delito grave y fue sentenciado a 30 días de prisión, con crédito por el tiempo ya cumplido.

Los problemas legales de Cruz surgieron cuando su carrera ya estaba en pausa. En 2025, realizó 14 aperturas entre la liga de novatos y la Clase A, con una efectividad de 7.58, antes de someterse a una cirugía para colocarle un soporte interno en el ligamento colateral cubital derecho.

Los Padres lo colocaron en la lista restringida en marzo, lo que lo mantendrá inactivo hasta que pueda regresar a Estados Unidos.

Su declaración completa, según el Union-Tribune

"A mis compañeros, a la organización, a nuestros aficionados y a mi familia, quiero expresar mi sincero arrepentimiento por un reciente error de juicio que ha decepcionado a muchas personas a las que respeto profundamente. Entiendo que mis acciones no han estado a la altura de las expectativas como profesional y como representante de esta organización. Asumo la responsabilidad de mi conducta y reconozco el impacto que ha tenido en mis compañeros, en el club y en quienes nos apoyan".

"A mis compañeros y entrenadores, les pido disculpas por haber sido una distracción y por no haber estado a la altura del profesionalismo que merecen. A los aficionados, lamento haberlos decepcionado y no haber estado a la altura de la confianza depositada en mí. Su apoyo significa mucho para mí y lamento no haberlo honrado como debía. A mi familia, les agradezco su continuo apoyo y comprensión durante este difícil momento".

"Lamento el estrés y la decepción que esta situación me ha causado. Me comprometo a reflexionar sobre este momento, aprender de él y tomar las medidas necesarias para seguir adelante de manera positiva y responsable. Cooperaré plenamente con la organización y con cualquier medida que se me requiera, ya que sigo enfocado en mi crecimiento personal y en la rendición de cuentas. Agradezco a todos los que me han brindado su apoyo y sinceridad. Entiendo que la confianza debe ganarse y estoy preparado para hacerlo con mis acciones de ahora en adelante".