Gigantes, en la cola, apuntan a Devers y Adames apagados

Adames (2) y Devers (16) se combinan para seis jonrones y 21 remolcadas. Elly de la Cruz lleva 10 HR y 28 CE. ( AFP )

Los Gigantes (14-23) tienen el peor arranque en su historia de 143 años, y todo apunta a su anemia ofensiva. Mientras paga la sexta nómina activa más alta de la MLB (181.3 millones de dólares) sus bates van en la cola entre los 30 equipos en carreras anotadas (115), jonrones (23) y OPS (.637).

Su pitcheo cumple, en la media de la Liga Nacional, con efectividad de 3.96 y limita a la oposición a .236.

En San Francisco, que no asimilan ver a su equipo compartir el peor récord del Big Show con los Rockies, comienzan a perder la paciencia, no solo en el advenedizo dirigente Tony Vitello (a quien reclutaron desde la NCAA).

También apuntan a las cabezas llamadas a responder con el madero según sus desembolsos, los dominicanos Rafael Devers y Willy Adames, dueños de los contratos más grandes asumidos por el club de Willie Mays, Barry Bonds y Juan Marichal.

Según FanGraphs, Devers ha sido el segundo peor jugador de posición en lo que va de campaña de toda la MLB con -0.7 victorias sobre nivel reemplazo (WAR). Solo Cedric Mullins (Rays) va delante con -0.8. Adames ha sido el sexto peor con -0.6 .

Tras 37 juegos, Devers llegó a la jornada de ayer con un pobre OPS de .593 que sale de una línea ofensiva de .221/.265/.329, apenas tres jonrones y cinco carreras remolcadas. Su OPS+ es negativo (70) y su wOBA (que mide el valor ofensivo) queda en .251, unos 49 puntos por debajo de la media de la liga.

Los compromisos

Cuando la novena californiana adquirió a Devers, el 15 de junio de 2025, asumió compromisos contractuales pendientes con el hoy inicialista por valor de 260 millones de dólares, un contrato el cual no se le ha garantizado a nadie en el club.

Devers ha perdido velocidad en su swing, una tendencia que arrancó hace cuatro años y se ha mantenido de forma, ligeramente, progresiva, lo que sugiere que ya no llega a los lanzamientos con la misma rapidez y fuerza que antes. En 2026, su velocidad promedio de swing es de 71.2 millas por hora (mph), cuando en 2023 fue de 73.4 mph.

"Creo que en cualquier momento arranco", dijo Devers esta semana a ESPN. "Soy positivo". "No es la manera que quería empezar, pero contento. Todo se va a enderezar".

Su ajuste a la inicial tampoco ha sido fácil. En 26 encuentros que ha aparecido con el mascotín le ha costado 16 carreras, según Baseball-Reference.

El mayor compromiso financiero se asumió el invierno de 2024, cuando el club firmó a Adames por 182 millones y seis campañas. El torpedero santiaguero respondió con un 2025 de 30 vuelacercas, 87 remolques y 3.7 WAR.

Sin embargo, al inicio de 2026 le ha costado carburar. En 36 choques apenas batea para .194/.232/.333 con un OPS de .565, tres jonrones y un aporte ofensivo de un -40 con relación a la liga (OPS+).

El orificio que hipoteca triunfos

Los Gigantes ocupan el último lugar en carreras anotadas por juego, un promedio de 3.12. También se ubican últimos en porcentaje de embasarse y en el puesto 27 en slugging.

Son uno de los peores equipos en cuanto al rendimiento obtenido de la primera base, el campocorto, el jardín izquierdo y el central. Incluso ajustando por su estadio favorable a los lanzadores, el equipo tiene un OPS+ de 84.

Han sido ponchados 293 veces, con solo 72 bases por bolas. Esta diferencia podría perdonarse si estuviera acompañada de una alta ofensiva, pero van últimos en GL con solo 23 jonrones.