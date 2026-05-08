Misiorowski hizo 10 lanzamientos a más de 103 mph, la velocidad más alta jamás registrada

Misiorowski alcanzó una velocidad máxima de 103.6 mph y tres de sus lanzamientos llegaron a ese nivel mientras lanzaba seis entradas sin permitir carreras contra los Yankees de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El béisbol ha entrado en una nueva era de potencia pura, y el viernes por la noche, el lanzador derecho de los Milwaukee Brewers, Jacob Misiorowski, se encargó de reescribir los libros de récords de la era Statcast.

En una exhibición de fuerza sin precedentes para un abridor, Misiorowski no solo dominó a los New York Yankees, sino que estableció la marca de velocidad más alta registrada para un abridor desde que comenzó el rastreo de datos en 2008.

Una noche para la historia

Durante sus seis entradas en blanco, el diestro de los Brewers realizó 10 lanzamientos de al menos 103 mph, alcanzando un máximo impresionante de 103.6 mph.

Para poner esta hazaña en perspectiva, antes de esta jornada, todos los abridores de las Mayores combinados habían logrado apenas tres lanzamientos de dicha velocidad en los últimos 16 años; Misiorowski, por sí solo, triplicó esa cifra en una sola noche.

Incluso antes de terminar el segundo episodio, el joven lanzador ya había superado el récord anterior de 103.2 mph que ostentaba Jordan Hicks desde 2022, realizando siete envíos que igualaron o superaron esa marca en el arranque del juego.

De hecho, los 10 lanzamientos que realizó en la primera entrada registraron al menos 102.4 mph, demostrando un vigor sostenido que dejó atónitos a los espectadores en el Yankee Stadium.

Dominio absoluto sobre los mejores

Más allá de los radares, la actuación de Misiorowski fue una cátedra de pitcheo. Terminó su labor con un máximo de temporada de 11 ponches, permitiendo apenas dos hits y dos bases por bolas.

El sello de oro de su actuación llegó al final de su noche, cuando retiró de manera consecutiva por la vía del ponche a dos de los bates más peligrosos de la liga: Aaron Judge y Cody Bellinger.

Consistencia en el fuego

Esta no es una actuación aislada. Misiorowski realizó 41 lanzamientos de 100 mph o más en este juego, elevando su total de la temporada a 193 en apenas ocho aperturas. En su salida previa contra Washington, ya había rozado la perfección al lanzar 5.1 entradas sin hits con 43 pitcheos en la cifra mágica de las tres unidades antes de salir por un calambre.

El récord de más lanzamientos de 100 mph en un juego (47) aún pertenece a Hunter Greene, de los Rojos de Cincinnati. Pero Misiorowski se apunta como candidato a ir tras esa marca.