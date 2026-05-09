Rafael Devers dispara jonrón en triunfo de los Gigantes ante los Piratas

Rafael Devers conectó su cuarto cuadrangular de la temporada y fue una de las figuras principales en la victoria 5-2 de los Gigantes de San Francisco sobre los Piratas de Pittsburgh.

El dominicano desapareció la pelota en la segunda entrada frente al lanzador Carmen Mlodzinski para empatar el encuentro 1-1.

Además del jonrón, Devers añadió un sencillo en el quinto episodio y posteriormente anotó otra carrera gracias a un imparable productor de Heliot Ramos.

Fue el cuarto jonrón de Devers, quien bateó de 4-2, dos anotadas, una empujada y dos ponches.

Por los Piratas, el también dominicano Marcell Ozuna disparó su cuarto jonrón de la temporada. Bateó de 3-2, una anotada y una impulsada.

Oneil Cruz, de 3-1, una anotada, un boleto y un ponche.