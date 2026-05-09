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Rafael Devers dispara jonrón en triunfo de los Gigantes ante los Piratas

Marcell Ozuna también disparó cuadrangular por Pittsburgh

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    Rafael Devers dispara jonrón en triunfo de los Gigantes ante los Piratas
    Rafael Devers

    Rafael Devers conectó su cuarto cuadrangular de la temporada y fue una de las figuras principales en la victoria 5-2 de los Gigantes de San Francisco sobre los Piratas de Pittsburgh.

    El dominicano desapareció la pelota en la segunda entrada frente al lanzador Carmen Mlodzinski para empatar el encuentro 1-1.

    Además del jonrón, Devers añadió un sencillo en el quinto episodio y posteriormente anotó otra carrera gracias a un imparable productor de Heliot Ramos.

    Fue el cuarto jonrón de Devers, quien bateó de 4-2, dos anotadas, una empujada y dos ponches.

    Por los Piratas, el también dominicano Marcell Ozuna disparó su cuarto jonrón de la temporada. Bateó de 3-2, una anotada y una impulsada.

    Oneil Cruz, de 3-1, una anotada, un boleto y un ponche.

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