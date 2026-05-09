Juan Mejía salva el juego en triunfo de los Rockies 9-7 en extrainning ante los Filis

Los dominicanos tuvieron participación importante en el triunfo 9-7 de los Rockies sobre los Filis en un dramático encuentro que se extendió a 11 entradas.

Juan Mejía consiguió su segundo salvamento de la temporada al cerrar de manera efectiva la victoria de los Rockies de Colorado 9-7 sobre los Filis de Filadelfia en entradas extras. El relevista dominicano dominó a Kyle Schwarber y Bryce Harper en el undécimo episodio para asegurar el triunfo.

Mejía mostró sangre fría enfrentando el corazón de la alineación de Filadelfia en uno de los momentos más tensos del partido. Schwarber, quien había conectado jonrón durante el encuentro, fue retirado por el dominicano, al igual que Harper.

Por su parte, Willi Castro tuvo un rol importante en la ofensiva de Colorado al anotar la carrera que rompió el empate en el inning 11. Castro comenzó la entrada como corredor automático y posteriormente anotó gracias a un doblete del emergente Troy Johnston.

Colorado desperdició una ventaja de seis carreras luego de que Filadelfia reaccionara y empatara el juego en el octavo episodio con un jonrón de dos carreras del novato Justin Crawford.

Hunter Goodman encabezó el ataque de Colorado con cuatro imparables, incluyendo un cuadrangular de dos carreras, mientras Tyler Freeman también desapareció la pelota.