Julio Rodríguez dispara jonrón en victoria de Marineros 12-8 sobre Medias Blancas

Julio Rodríguez volvió a responder con el bate al disparar un jonrón que dio ventaja definitiva a los Marineros de Seattle, que derrotaron 12-8 a los Medias Blancas de Chicago la noche del viernes.

El dominicano abrió la quinta entrada con su sexto cuadrangular de la temporada para colocar el juego 6-5.

Seattle consiguió su mayor cantidad de carreras en un partido en lo que va de campaña. El batazo del quisqueyano llegó en un momento clave luego de que Chicago lograra borrar una desventaja de cuatro anotaciones.

El principal protagonista ofensivo del encuentro fue Luke Raley, quien remolcó siete carreras gracias a un grand slam y un jonrón de tres vueltas.

Josh Naylor también aportó un cuadrangular de tres carreras, mientras Randy Arozarena agregó tres imparables para respaldar el ataque de los Marineros.

Por Chicago, el japonés Munetaka Murakami continuó haciendo historia al convertirse en el primer jugador de Grandes Ligas que conecta jonrón en el primer partido de ocho series consecutivas.

Eddie Murray lo hizo en 1987 por siete series corridas para los Orioles.

Su vuelacercas solitario en la primera entrada fue su número 15 de la temporada, empatando con Aaron Judge en el liderato de las mayores.