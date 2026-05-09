Marcell Ozuna alcanza su jonrón 300 de su carrera y se enfoca en los 400

Cuando Marcell Ozuna conectó el jonrón número 300 de su carrera, el bateador de los Piratas ni siquiera era consciente del hito que había alcanzado.

Una vez que lo comprendió, Ozuna rápidamente centró su atención en el futuro.

"¡Vamos a por los 400!", exclamó Ozuna en medio del bullicio del vestuario de los Piratas tras la derrota por 5-2 ante los Gigantes en el Oracle Park. "Tenemos que llegar hasta Willie", reporta MLB.com.

Se trata de Willie "Pops" Stargell, quien ostenta el récord de la franquicia con 475 jonrones.

Incluso a su mejor ritmo, Ozuna necesitaría al menos ocho temporadas más para siquiera acercarse al récord de Stargell. Ozuna ahora tiene cuatro jonrones en su primera temporada con Pittsburgh.

La mayor parte de sus jonrones, 148, los consiguió durante sus seis temporadas con los Bravos. También conectó 96 en cuatro temporadas con los Marlins y 52 en dos temporadas con los Cardenales.

Aun así, Ozuna tiene un lugar único en la historia del béisbol.

A sus 35 años, es el jugador número 167 en la historia de la MLB en alcanzar los 300 jonrones, y es uno de los 15 jugadores activos que lo han logrado.

Ozuna es el quinto jugador en conseguirlo con la camiseta de los Pirates, uniéndose a Stargell, Andrew McCutchen, Jeromy Burnitz y Ralph Kiner.

"El trabajo que ha estado haciendo, a veces no se ve reflejado de inmediato en el juego, pero creo que ya empezamos a notarlo", dijo el mánager de los Pirates, Don Kelly.

"Estamos empezando a verlo conectar la pelota con fuerza. Incluso en el sencillo posterior, se mantuvo firme y la mandó al jardín. Es un buen bateador y está mejorando", agregó.

El jonrón número 300 llegó en la parte alta de la segunda entrada contra el zurdo Robbie Ray, quien lanzó una slider baja y pegada al cuerpo en cuenta de 1-2. Ozuna conectó un batazo que, según las proyecciones de Statcast, recorrió 365 pies hacia el jardín izquierdo.

Según los Piratas, Ozuna es el decimoquinto jugador dominicano en conectar al menos 300 jonrones en las Grandes Ligas.

"Significa mucho. Me siento bendecido", dijo Ozuna, añadiendo que tiene más confianza al bate que al principio de la temporada. "Antes, cuando le pegaba a la pelota, ni siquiera sabía si iba a salir o no. Ahora la veo mejor en el plato".