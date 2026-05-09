Fallece Bobby Cox, el legendario dirigente de los Bravos de Atlanta

Bobby Cox, el afable manager de los Bravos de Atlanta cuyos equipos dominaron la Liga Nacional durante la década de los 90 y le dieron a la ciudad su primer título de las grandes ligas —así como viajes a la Serie Mundial en los que se quedaron que se quedaron cortos—, falleció este sábado.

Tenía 84 años.

Impacto y legado de Bobby Cox en los Bravos de Atlanta

Cox murió en Marietta, Georgia, según informaron los Bravos de Atlanta. El técnico sufrió un derrame cerebral en 2019 y problemas cardíacos que complicaron su recuperación.

"Bobby fue el mejor manager que jamás haya vestido el uniforme de los Bravos. Lideró a nuestro equipo a 14 títulos divisionales consecutivos, cinco banderines de la Liga Nacional y el inolvidable título de la Serie Mundial en 1995. Su legado como manager de los Bravos nunca será igualado", expresaron los Bravos en un comunicado.

Cox se hizo cargo de un equipo que ocupaba el último lugar en junio de 1990 y llevó a los Bravos a una hazaña de "último a primero" en 1991, perdiendo la Serie Mundial ante los Mellizos de Minnesota en siete juegos.

Ese fue el comienzo de lo que se convertiría en un récord de 14 títulos divisionales consecutivos, una proeza que ningún equipo profesional en cualquier deporte había logrado.

Dirigió a los Bravos durante 25 años y llevó a Atlanta a su primer título de Serie Mundial en 1995; se retiró después de la temporada 2010 y fue exaltado al Salón de la Fama en 2014.

Récords y estadísticas destacadas de Bobby Cox

"Bobby era un favorito entre todos en la comunidad del béisbol, especialmente entre aquellos que jugaron para él. Su inmensa sabiduría en el desarrollo de jugadores y las complejidades de dirigir el juego fueron recompensadas con el máximo premio del deporte en 2014: su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol", señalaron los Bravos.

Un Legado de Números Impresionantes

Hasta este sábado, Cox se sitúa:

Cuarto de todos los tiempos con 2,504 victorias .

Quinto con 4,508 juegos .

Primero con 15 títulos divisionales (incluyendo el récord de 14 consecutivos).

Primero con 16 apariciones en playoffs .

Cuarto con 67 victorias en postemporada.

Solo Connie Mack, John McGraw y Tony La Russa obtuvieron más victorias en temporada regular que Cox. Sus 158 expulsiones en temporada regular también representan la mayor cifra entre todos los managers.

"Él es los Bravos de Atlanta", dijo el receptor Brian McCann en 2019. "Es el mejor". McCann describió a Cox como un "ícono" y "uno de los mejores seres humanos que cualquiera de nosotros haya conocido".

Los Bravos retiraron su número 6 en 2011, año en que también se unió al Salón de la Fama del equipo.

Cox pasó 29 temporadas como manager de las Grandes Ligas, incluyendo cuatro con Toronto. Dirigió a 16 equipos de postemporada. Aportó un enfoque de la "vieja escuela" al banquillo; siempre vestía tacos y medias de estribo, y su comportamiento paternal inspiraba una lealtad absoluta en sus jugadores.