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Cristopher Sánchez lanza bien y los Filis siguen encendidos bajo el mando de Mattingly

El dominicano tiene una racha de 20.2 entradas sin permitir carreras

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    Cristopher Sánchez lanza bien y los Filis siguen encendidos bajo el mando de Mattingly
    Cristopher Sánchez tiene una racha de 20.2 entradas sin permitir carreras limpias (AFP)

    El dominicano Cristopher Sánchez (4-2) permitió seis hits y ponchó a siete en siete entradas, extendiendo su racha sin permitir carreras a 20.2 innings.

    Kyle Schwarber conectó dos jonrones, Bryce Harper también se voló la barda y los Filis de Filadelfia blanquearon 6-0 a los Rockies de Colorado este domingo. Con este resultado, el equipo suma su décima victoria en 13 juegos desde que Don Mattingly reemplazó a Rob Thomson como manager.

    El poder de Schwarber y Harper

    Schwarber acumula cinco cuadrangulares en sus últimos cuatro partidos, empatando a Aaron Judge (Yankees de Nueva York) en el liderato de las Mayores con 16 vuelacercas.

    • Esta es la segunda racha de cuatro juegos consecutivos conectando jonrón en la carrera de Schwarber.

    Por su parte, Harper conectó un jonrón solitario inmediatamente después del de Schwarber en la primera entrada ante los envíos de Tomoyuki Sugano (3-3). Además, Brandon Marsh se fue de 4-4 con cuatro sencillos y lidera las Grandes Ligas con un promedio de bateo de .353.

    RELACIONADAS

    Datos destacados del encuentro

    • Resurgimiento: Filadelfia tenía un récord de 9-19 cuando Mattingly asumió el cargo; ahora, tras seis series perdidas de forma consecutiva, han hilado cuatro series ganadas por primera vez desde 1984.

    • Día de las Madres: Los Phillies lanzaron una blanqueada en el Día de las Madres por segundo año consecutivo (vencieron 3-0 a Cleveland en 2025).

    • Movimientos: Filadelfia reclamó al lanzador derecho Jackson Rutledge de la lista de waivers de Washington y lo envió a la sucursal Triple-A, Lehigh Valley.
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