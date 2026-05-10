José Soriano regresa a la ruta ganadora ante los Azulejos de Toronto

Jo Adell conectó un par de jonrones solitarios, el dominicano José Soriano ponchó a siete en 7 2/3 entradas para cortar una racha de tres aperturas sin victoria y los Angelinos de Los Ángeles evitaron el domingo una barrida de tres juegos al vencer 6-1 a los Azulejos de Toronto.

Soriano (6-2) permitió dos hits y una base por bolas en la primera entrada. Peraza conectó un batazo de dos carreras en la quinta y Adell se voló la cerca en la sexta y la novena.

Impacto de la victoria en la racha de los Angelinos

El venezolano Oswald Peraza añadió un jonrón de dos carreras, mientras Los Ángeles puso fin a una racha de ocho derrotas consecutivas como visitante que se remontaba al 16 de abril, y también terminó una mala racha de nueve juegos en Toronto.

Los tres jonrones fueron contra Eric Lauer (1-5), quien permitió seis carreras y cinco hits en cinco entradas.

Vaughn Grissom agregó un doble de dos carreras.El jardinero derecho de los Azulejos, Addison Barger, fue retirado de la alineación por molestias en el hombro derecho.

Barger regresó el sábado tras perderse 29 juegos por molestias en el tobillo izquierdo y realizó un tiro de 101,2 mph para poner out al cubano Jorge Soler en el plato.