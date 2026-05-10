Resumen : Vásquez logra el triunfo y Machado llega a 200 cuadrangulares con San Diego

Manny Machado llegó a 375 jonrones en su carrera y a 200 con los Padres, Ty France también se voló la barda y San Diego se impuso el sábado 4-2 a los St. Louis Cardinals.

El dominicano Fernando Tatis Jr. aportó un sencillo de dos carreras que rompió el empate en la quinta entrada para respaldar a su compatriota Randy Vásquez (4-1), quien permitió una carrera y seis hits, además de ponchar a seis en cinco innings.

Mason Miller consiguió el último out de la octava entrada, pero el cerrador de los Padres se metió en problemas poco habituales en la novena, al otorgar dos bases por bolas antes de que el venezolano Yahel Pozo se embasara cuando se ponchó con un slider en la tierra.

Miller salió del atolladero al retirar a JJ Wetherholt, quien se quedó mirando un recta de 101 mph, para su cuarto ponche del inning.

Al dominante derecho le han anotado en apenas una de sus 18 apariciones esta temporada y lidera las Grandes Ligas con 12 salvamentos en 12 oportunidades.

Machado pegó un jonrón en la octava ante el relevista Matt Svanson para poner el encuentro 4-2. El dominicano también conectó 162 jonrones con Baltimore Orioles y 13 en media temporada con los Los Ángeles Dodgers.

Nathan Church le dio a los Cardinals ventaja de 1-0 en el cuarto acto con un doble productor.

Los Padres empataron en la quinta cuando France conectó un jonrón al jardín central ante Dustin May (3-4). Más tarde en ese episodio, Tatis Jr. colocó un sencillo bombeado al jardín derecho para poner el juego 3-1. May permitió tres carreras con tres hits y ponchó a siete en seis innings.

Luis Castillo cayó derrotado

Miguel Vargas conectó dos jonrones e impulsó tres carreras por los Chicago White Sox, quienes vencieron el sábado a Luis Castillo y a los Seattle Mariners por 6-1.

Colson Montgomery también se voló la barda por Chicago, que había perdido tres duelos seguidos y cuatro de cinco en total. Anthony Kay (2-1) lanzó cinco entradas, en las que permitió una carrera.

Los White Sox mejoraron a un registro de 18-21 en la temporada. El año pasado tenían marca de 11-28 tras 39 juegos.

El dominicano Julio Rodríguez aportó dos de los cuatro hits de Seattle. Los Mariners habían ganado tres de cuatro, incluida una victoria por 12-8 el viernes, en el primer juego de la serie.

Castillo (0-4) permitió cuatro carreras y cinco hits en cuatro entradas, para sufrir su tercera derrota consecutiva. El derecho dominicano ponchó a seis y no dio bases por bolas.

El cubano Vargas pegó un jonrón de dos carreras ante Castillo en la tercera y un cuadrangular solitario frente al zurdo Josh Simpson en la quinta. Suma nueve jonrones esta temporada, después de establecer una marca personal con 16 el año pasado.

Cabrera cargó con la derrota

Josh Jung y Justin Foscue dispararon sendos cuadrangulares, el mexicano Alejandro Osuna pegó un par de sencillos productores y los Texas Rangers vencieron el sábado 6-0 a los Chicago Cubs para cortarles una seguidilla de 10 triunfos.

Jung, quien terminó con tres imparables, abrió la segunda entrada con un jonrón para cortar una mala racha en la que se había ido de 13-0. Antes de eso, había hilvanado 13 compromisos pegando de hit.

El primer jonrón de la carrera de Foscue, en el inicio de la quinta entrada, puso la pizarra 5-0 a favor de los Rangers, que habían perdido cinco de seis juegos.

Jalen Beeks (2-1) retiró a los cuatro bateadores que enfrentó tras relevar a Jack Leiter, el abridor de Texas, quien tuvo que maniobrar con nueve corredores en base y realizó 97 lanzamientos en 4 2/3 entradas sin permitir carrera.

Cole Winn y Gavin Collyer siguieron a Beeks para completar el juego de cuatro hits de los Rangers y su cuarta blanqueada del año.

El dominicano Edward Cabrera (3-1) permitió cinco carreras en cinco entradas. Ponchó a seis y dio una base por bolas.

Chicago (27-13) se quedó sin anotar por cuarta vez después de haber ganado 20 de sus 23 juegos anteriores. Logró dos rachas de 10 victorias consecutivas en ese tramo, separadas por una seguidilla de tres derrotas.

Fue la primera vez desde 1935 que los Cubs tuvieron múltiples rachas de 10 triunfos seguidos en una misma temporada.