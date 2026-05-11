Los Bravos de Atlanta consolidan la solidez de su posición en Grandes Ligas

Bryce Elder, abridor de los Bravos de Atlanta. ( ARCHIVO/ AP )

Los Bravos de Atlanta continúan consolidándose como uno de los equipos más sólidos de las Grandes Ligas y este fin de semana dieron otra muestra de profundidad al ganar la serie frente a los Dodgers en Los Ángeles, uno de los escenarios más difíciles de la Liga Nacional.

Atlanta cerró la gira con balance de 6-3 y posee el mejor récord de las Mayores con 28 victorias y 13 derrotas. La victoria del domingo, 4-2 sobre los Dodgers, volvió a evidenciar una de las principales fortalezas del club esta temporada: el equilibrio entre pitcheo, ofensiva y defensa.

El abridor Bryce Elder fue nuevamente clave. El derecho trabajó 5.2 entradas en las que permitió apenas un hit y una carrera, reduciendo su efectividad a 1.81, la mejor de la Liga Nacional entre lanzadores clasificados.

Elder suma ya varias aperturas de calidad consecutivas y se ha convertido en una pieza importante dentro de una rotación que también cuenta con Spencer Strider en proceso de recuperar su mejor forma tras regresar de lesión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/afp202605022274100934v1midresatlantabravesvcoloradorockies-b4fb8915.jpg Mauricio Dubón, fue uno de los héroes ofensivos. (MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES/AFP)

Ataque repartido

La producción ofensiva volvió a estar distribuida entre varios jugadores.

Matt Olson conectó cuadrangular, Drake Baldwinm añadió otro jonrón y Mauricio Dubón remolcó tres carreras con un doble decisivo en la sexta entrada. Atlanta terminó la serie anotando 17 carreras en tres partidos frente al cuerpo de lanzadores de Los Ángeles.

La defensa también tuvo un papel importante. Eli White evitó carreras con una atrapada contra la pared del jardín central en la séptima entrada, en un momento en que los Dodgers intentaban reaccionar.

Los números reflejan la consistencia de Atlanta en las primeras semanas de la temporada. El equipo lidera las Grandes Ligas en victorias y se mantiene entre los mejores de la Liga Nacional tanto en efectividad colectiva como en producción ofensiva.

Además, la serie en Dodger Stadium tuvo valor adicional porque Atlanta había tenido dificultades recientes jugando en Los Ángeles, especialmente en escenarios de postemporada.

La combinación de una ofensiva profunda, una rotación más estable y un bullpen efectivo ha permitido a los Bravos sostener el mejor desempeño de las Grandes Ligas durante el primer tramo de la campaña.