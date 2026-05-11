Mets vuelven a perder y terminan con 5-4 viaje por el oeste; Soto bateó .121 en los 9 partidos

Andy Ibáñez de los New York Mets durante el calentamiento antes del juego contra Los Ángeles Angels en Angel Stadium of Anaheim el 2 de mayo de 2026 en Anaheim. Ibáñez cometió dos errores que fueron determinantes para la derrota de los Mets. ( HARRY HOW/GETTY IMAGES/AFP )

La pesadilla de los Mets de Nueva York (15-25) continuó este domingo en el desierto de Arizona, donde no solo la ofensiva brilló por su ausencia, sino que la defensa terminó de hundir el barco.

En una derrota 5-1 ante los Diamondbacks, el conjunto metropolitano sumó su segundo partido consecutivo anotando apenas una carrera, saliendo de la serie con más dudas que certezas tras una gira de 5-4 que dejó un sabor amargo en la expedición neoyorquina.

La pólvora de los Mets está mojada y ni siquiera su principal figura, el dominicano Juan Soto, pudo escapar del bache.

Soto, quien llegó como la gran esperanza ofensiva, cerró una gira para el olvido al irse de 33-4 (.121), logrando apenas un cuadrangular en todo el trayecto.

El ataque de los de Queens fue maniatado por el zurdo Eduardo Rodríguez, quien coqueteó con un partido sin hits hasta la sexta entrada y terminó laborando 8.1 episodios de apenas cuatro imparables y una carrera limpia.

Errores en defensa

Al silencio de los bates se sumó una tarde para el olvido con el guante de Andy Ibáñez. El antesalista titular cometió dos costosos errores de tiro que abrieron las puertas a la debacle.

El segundo de ellos fue particularmente doloroso en la sexta entrada, permitiendo que Arizona fabricara tres carreras sucias que ampliaron la ventaja a un inalcanzable 5-1.

Ni el abridor Huáscar Brazobán, quien sufrió para encontrar la zona, ni el relevo de David Peterson pudieron contener el daño derivado de las pifias defensivas.

Tras el encuentro, el mánager Carlos Mendoza no ocultó su frustración por la falta de disciplina en el plato de sus jugadores.

"Perseguimos lanzamientos", sentenció el estratega, señalando que el equipo no hizo los ajustes necesarios ante los envíos de Rodríguez, especialmente con su cambio de velocidad.

Mendoza reconoció que la tendencia de hacerle swing a pitcheos fuera de la zona, incluso cuando están arriba en la cuenta, es un problema recurrente que urge resolver para enderezar el rumbo de la temporada.

La única chispa de los Mets llegó en el sexto inning gracias a un sencillo de Carson Benge y un doble impulsador de Luis Torrens que acercó el marcador 2-1.

Sin embargo, la reacción fue un espejismo; con hombres en posición de anotar, Soto y Bo Bichette no pudieron dar el golpe de gracia.

Arizona aprovechó cada regalo de Nueva York, coronando su ataque con un triple remolcador de Ketel Marte que puso cifras definitivas y dejó a los Mets con la arena de la derrota pegada en los pantalones.

Por los Mets, Juan Soto se fue de 3-0 con un boleto; Huáscar Brazobán (2-1) fue el derrotado al lanzar la primera entrada, permitió dos carreras (ambas limpias), y otorgó 3 boletos.

Por Arizona, Ketel Marte terminó de 3-1 con dos remolcadas; Geraldo Perdomo se fue en blanco en cuatro turnos.