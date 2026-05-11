Cristopher Sánchez se mantiene imbatible en Filadelfia

Cristopher Sánchez se ganó su primer reconocimiento como Jugador de la Semana en las Grandes Ligas ( AFP )

Cristopher Sánchez es una de las mayores fortalezas de los Filis de Filadelfia.

El romanense se ha convertido en el as del conjunto y en una garantía de éxito cada vez que sube al montículo, especialmente cuando lanza en el Citizens Bank Park.

Desde el inicio del año pasado, los Filis tienen marca de 29-12 en sus aperturas, reflejo del dominio y la estabilidad que ha aportado a la rotación abridora.

Su impacto en casa ha sido todavía más impresionante. Desde 2024, Sánchez registra marca de 17-4 con efectividad de 1.88 y, en sus 39 aperturas, el conjunto tiene récord de 32-7.

Sánchez está escribiendo su nombre en los libros de historia del béisbol y de la franquicia.

Desde el 17 de abril del año pasado acumula 20 aperturas consecutivas en casa sin permitir más de dos carreras, la tercera racha más larga en cualquier estadio desde que la efectividad se convirtió en estadística oficial en la Liga Nacional en 1912.

Está empatado con Shohei Ohtani en Angel Stadium (2018-22), José Fernández en Marlins Park (2013-14) y Orel Hershiser en Dodger Stadium (1985-86), solo detrás de Jacob deGrom, con 24 en Citi Field entre 2019 y 2022, y Andrew Cashner, con 21 en Petco Park entre 2013 y 2015.

Dejó atrás la cadena de 19 aperturas lograda por Josh Johnson en el Sun Life Stadium entre 2010 y 2011, consolidándose entre las actuaciones más dominantes de la era moderna del béisbol.

Sánchez ha hecho valer con creces la extensión de seis años y 107 millones de dólares anunciada en el mes de marzo.

Jugador de la Semana

El dominicano viene, además, de probablemente la mejor semana de su carrera en las Grandes Ligas, desempeño que le permitió conquistar su primer premio de Jugador de la Semana de MLB.

Tuvo récord de 2-0 con 0.00 de efectividad en 15 entradas lanzadas, permitió nueve hits y otorgó una sola base por bolas con 17 ponches, mostrando absoluto control sobre sus rivales, extendiendo a 20.2 entradas su racha sin permitir anotaciones.

Las mejores rachas

Jacob deGrom en Citi Field 24 aperturas entre 2019 y 2022.

en Citi Field entre 2019 y 2022. Andrew Cashner en Petco Park 21 aperturas entre 2013 y 2015.

en Petco Park 21 aperturas entre 2013 y 2015. Shohei Ohtani en Angel Stadium 20 aperturas entre 2018-22.

José Fernández en Marlins Park 20 aperturas entre 2013 y 2014.

en Marlins Park 20 aperturas entre 2013 y 2014. Orel Hershisher en Dodger Stadium 20 aperturas entre 1985 y 1986.