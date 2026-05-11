Cristopher Sánchez y Bobby Witt Jr. ganan el premio de Jugador de la Semana en MLB

Bobby Witt Jr. y Cristopher Sánchez son escogidos jugadores de la semana en MLB ( FUENTE EXTERNA )

Cristopher Sánchez continuó su destacado inicio de campaña 2026, lanzando sus dos mejores partidos de la campaña al dominar sus oponentes de manera contundente, y obtuvo su primer premio de Jugador de la Semana en MLB.

En la Liga Americana, el campocorto de los Reales de Kansas City Bobby Witt Jr., perenne candidato al MVP, no se había parecido mucho a sí mismo durante el primer mes y poco más de la temporada, pero eso cambió de gran manera la semana pasada.

Witt bateó .407 con tres jonrones y un OPS de 1.263 del 4 al 10 de mayo para ayudar a su equipo a volver a la pelea en la División Central de la Liga Americana y ganó su tercer premio histórico de Jugador de la Semana.

La actuación de Sánchez en la Liga Nacional

Sánchez tuvo dos actuaciones dominantes la semana pasada, con récord de 2-0 y una efectividad de 0.00 en 15 entradas, incluyendo una joya de 10 ponches contra los Atléticos el miércoles.

El zurdo lanzó ocho entradas en ese juego, permitiendo solo tres hits y una base por bolas. Terminó su semana el domingo con siete entradas contra los Rockies, ponchando a siete.

Sánchez, quien terminó segundo en la votación del Cy Young de la Liga Nacional la temporada pasada, ahora lidera a los lanzadores del viejo circuito con un bWAR de 2.6.

Witt Jr. en la Americana

Witt acumuló 11 hits durante la semana, incluyendo una actuación de cuatro hits contra los Guardianes el jueves.

Fue uno de los tres juegos de múltiples hits de la semana para Witt, quien elevó su promedio de bateo más de 20 puntos hasta llegar a .302, y aumentó su OPS en 82 puntos hasta .847.

Witt ahora tiene un bWAR de 2.8 en la temporada, empatado en el liderato de MLB entre los jugadores de posición.

Jugada de la Semana: Jim Jarvis

Fue una gran noche de viernes para el campocorto de los Bravos, Jim Jarvis. El joven de 25 años, convocado para su debut en las Grandes Ligas dos días antes, se dio a conocer rápidamente con una atrapada espectacular lanzándose de cabeza para robarle un hit a Kyle Tucker de los Dodgers.

Corriendo hacia el jardín izquierdo de espaldas al cuadro, Jarvis saltó y logró una extensión casi completa —con un buen tiempo en el aire— para atrapar el elevado que caía. Unos minutos después, conectó su primer hit en las Mayores. No fue una mala noche.