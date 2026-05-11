Los Gigantes y el plan para "deshacerse" de sus contratos millonarios

Willy Adames (2) felicita a Rafael Devers en uno de los partidos de los Gigantes de San Francisco. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que comenzó como una temporada de altas expectativas para los Gigantes de San Francisco parece estar transformándose rápidamente en una demolición controlada.

Tras un inicio decepcionante que mantiene al equipo en la parte baja de la División Oeste de la Liga Nacional, los rumores sobre una reestructuración total han pasado de susurros a gritos en los pasillos de las Grandes Ligas.

Según un reporte reciente de Bob Nightengale de USA Today, la gerencia encabezada por Buster Posey estaría "encantada" de encontrar equipos interesados en absorber los masivos contratos de sus principales figuras.

No se trata solo de ajustar el roster; se trata de una limpieza profunda de la nómina.

Los nombres (y los millones) sobre la mesa

La lista de jugadores que los Gigantes estarían dispuestos a mover incluye a los pilares que, en teoría, debían liderar el resurgimiento de la franquicia. El peso financiero de estos acuerdos es, según los informes, el principal motor de esta decisión:

Rafael Devers ($226.5 millones restantes): El antesalista dominicano , quien llegó con el cartel de superestrella para transformar la ofensiva, no ha logrado el impacto esperado en las victorias del equipo. Su contrato es la pieza más grande del rompecabezas.

Willy Adames ($161 millones restantes): El campocorto es una pieza codiciada por su defensa y poder, pero el monto pendiente lo convierte en un movimiento complejo para cualquier interesado.

Matt Chapman ($125 millones restantes): A pesar de su guante de élite , Chapman es otro de los veteranos con un salario pesado que la organización prefiere mover para abrir espacio a la flexibilidad financiera.

Jung Hoo Lee ($85 millones restantes): La estrella coreana, cuya adaptación ha sido seguida de cerca, también está en la lista de activos disponibles.

Devers, Adames y Chapman, que están destinados a suplir la carga ofensiva del conjunto, está en ritmo de conectar 32 cuadrangulares en la campaña, entre los tres.

El primer paso: El adiós a Patrick Bailey

La señal de que los Gigantes no están bromeando llegó hace apenas unos días con el canje del receptor Patrick Bailey a los Guardianes de Cleveland.

Al enviar a un dos veces ganador del Guante de Oro a cambio de prospectos y una selección del Draft (el zurdo Matt Wilkinson y el pick No. 29 de 2026), Buster Posey dejó claro que el valor presente ya no es la prioridad, sino el futuro a largo plazo.

¿Hacia una reconstrucción total?

Con un récord de 16-24 tras los primeros 40 juegos de la temporada 2026, los ejecutivos de otros clubes ven a San Francisco como el "vendedor" más intrigante del mercado de verano.

Incluso se menciona que el equipo ha escuchado ofertas por el zurdo Robbie Ray y, de manera más sorprendente, han tenido que atender llamadas por su as Logan Webb, aunque mover a este último se considera poco probable dado su contrato relativamente "amigable".

La realidad es cruda para los aficionados en la Bahía: el experimento actual no está funcionando. Con más de $500 millones comprometidos solo en cuatro jugadores y resultados que no llegan, los Gigantes parecen estar listos para apretar el botón de "reinicio" y comenzar de cero, buscando talento joven que pueda devolverle la relevancia a una franquicia que no tiene una campaña ganadora desde 2021.

¿Crees que algún equipo esté dispuesto a absorber el contrato de Devers o Adames para pelear por la Serie Mundial este año?