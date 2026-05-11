"Me encanta estar aquí": Peralta quiere quedarse con los Mets, confía en una recuperación del equipo

Freddy Peralta se muestra todo sonrisas cuando habla de su transición personal de los Cerveceros a los Mets, tras el cambio de enero que lo envió de Milwaukee a Nueva York.

"Excelente", describió el pasado fin de semana durante la serie de tres juegos de los Mets contra los D-backs en Phoenix. "Todo ha sido genial, cómodo, gracias a Dios. Creo que fue muy fácil adaptarse aquí".

Peralta ha registrado una efectividad de 3.12 en ocho aperturas para su nuevo club en 2026, aunque con una tasa de ponches (23.2%), tasa de boletos (9.7%) y un FIP (3.72) ligeramente peores que los números de su carrera en esas categorías.

Los Mets también están complacidos, según los comentarios del mánager Carlos Mendoza durante la serie en Arizona, cuando se le preguntó si Peralta ha sido lo que el club esperaba cuando adquirieron al veterano derecho:

Situación actual y perspectivas de los Mets en la temporada

"100 por ciento. Eso y más", dijo Mendoza. "No es solo el competidor, el lanzador que vemos en el montículo, sino lo que hace en el clubhouse, la alegría, la vibra que trae. Siempre hay una sonrisa. Es muy consistente y trabajador. Realmente, todo lo que me dijeron sobre él cuando hicimos el cambio ha sido cierto... no solo la calidad de lanzador, sino la calidad de ser humano".

Ese tipo de armonía está muy bien. Pero la realidad para los Mets como colectivo es que se encuentran con un récord de 15-25, el peor en el béisbol y lejos de la lucha por el banderín de la Liga Nacional por ahora.

Por supuesto, todavía podrían enderezar el rumbo en este punto, justo en la marca de los 40 juegos. Pero si no lo hacen, las crecientes preguntas sobre si los Mets serán "vendedores" en la fecha límite de cambios de este año persistirán a medida que se acerque el Juego de Estrellas.

Con eso en mente, Peralta, en el último año de su contrato de cinco años y $15.5 millones que firmó con los Brewers en 2020, sería uno de los nombres clave que surgirían en los rumores de cambio. ¿Ha pensado el veterano de nueve años en ese escenario?

"Realmente, no he pensado en eso, porque tengo la esperanza y la fe de que podemos lograr mucho con el equipo que tenemos", dijo Peralta, quien está programado para abrir el primer juego de la serie de tres de los Mets en casa contra los Tigers el martes. "Tengo confianza en los muchachos, y también tengo confianza en mí mismo. Creo que podemos darle la vuelta a todo".

"Me encanta estar aquí. Me gustaría quedarme aquí".