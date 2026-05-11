Padres siguen punteros en el oeste, gracias a batazo ganador de Manny Machado

Manny Machado observa la trayectoria de uno de sus batazos. ( X / @NOTIALTIEMPORD )

El "Ministro de Defensa", Manny Machado, conectó un elevado de sacrificio en la parte baja de la décima entrada, con lo que selló una emocionante remontada de los Padres de San Diego 3-2 sobre los Cardenales de San Luis.

Con las bases llenas, el dominicano descifró los envíos de Gordon Graceffo para traer al plato la carrera del triunfo, permitiendo que su equipo lograra dividir honores en la serie de cuatro partidos disputada en el Petco Park.

La oportunidad para Machado surgió luego de que la estrategia de los Cardenales se desmoronara en en extrainnings.

Con Ramón Laureano en segunda, Jackson Merrill recibió boleto intencional, pero Graceffo perdió la brújula y otorgó base por bolas a Fernando Tatis Jr., lo que dejó el escenario servido para que Machado sentenciara el encuentro.

La victoria se la anotó el relevista Adrian Morejón (3-1), quien realizó una labor impecable y económica al retirar al emergente José Fermín con un solo pitcheo, sofocando la amenaza de San Luis en la parte alta del décimo episodio.

Con el triunfo, San Diego (24-16) es puntero en la división oeste de la Liga Nacional, en la que mantienen en la cima un empate con los Dodgers de Los Ángeles.

Tablazo de Castellanos

La heroica de los Padres fue posible gracias a un providencial cuadrangular de Nick Castellanos en el noveno acto.

Con el marcador en contra y la cuenta en 3-2, Castellanos castigó al cerrador Riley O´Brien con un vuelacercas de dos carreras por left-center, remolcando a Xander Bogaerts, quien se había embasado por sencillo.

Este estacazo representó el segundo jonrón del año para Castellanos en la campaña y el tercer salvamento desperdiciado de la temporada para un tambaleante O'Brien.

Lanzadores controlaron

Antes del drama final, el juego fue un duelo de pitcheo que dejó sin decisión a ambos abridores. Walker Buehler brilló por San Diego al retirar a los primeros 11 bateadores, completando seis entradas de dos carreras y tres hits.

Sin embargo, un parpadeo en la cuarta entrada le costó caro cuando Jordan Walker le conectó un jonrón de 425 pies con un corredor en base. Por San Luis, Kyle Leahy cumplió con creces al lanzar cinco entradas en blanco de apenas dos imparables, aunque el bullpen no pudo preservar su ventaja.

A pesar de la victoria, los Padres sufrieron para capitalizar sus oportunidades, conectando apenas 14 hits en toda la serie.

San Diego dejó corredores en posición de anotar en la primera, cuarta y quinta entrada, incluyendo un momento en el que Machado falló con un roletazo al lanzador. No obstante, el equipo californiano supo ajustar en el tramo final para rescatar un partido que parecía escaparse de sus manos ante la mirada de su fanaticada.

Por los Padres, Manny Machado de 4-0 con una empujada; Fernando Tatis Jr. de 3-0 con dos boletos; Miguel Andujar terminó de 3-0; Ramón Laureno de 1-0 con una anotada

Por San Luis, José Fermín de 1-0.