Anthony Volpe regresa a los Yankees tras lesión de Caballero

El "Hijo de New Jersey" está de vuelta. Los Yankees de Nueva York han decidido llamar al campocorto Anthony Volpe desde su sucursal de Triple-A Scranton/Wilkes-Barre, adelantando su regreso al equipo grande antes del inicio de la serie de este martes frente a los Orioles de Baltimore.

La decisión, adelantada por reportes de MLB.com, llega forzada por la mala fortuna en el roster neoyorquino. El panameño José Caballero, quien se había adueñado de la titularidad en las paradas cortas con un sólido promedio de .259, sufrió una lesión en el dedo medio derecho el pasado domingo en Milwaukee.

El incidente ocurrió durante un regreso a la primera base, obligando al jugador a viajar de inmediato a Nueva York para someterse a una resonancia magnética que podría enviarlo a la lista de lesionados.

Volpe, quien inició la campaña 2026 fuera de acción debido a una cirugía en su hombro izquierdo durante la temporada baja, había sido enviado a las ligas menores hace apenas una semana para recuperar su ritmo de juego.

En su paso por las sucursales de Somerset (Doble-A) y Scranton (Triple-A), el torpedero de 25 años registró un promedio de .221 con un cuadrangular en 18 compromisos.

Volpe y los Yankees

Anthony Volpe mantiene una relación profundamente arraigada con los Yankees de Nueva York, ya que fue un fanático del equipo desde su infancia en Nueva Jersey antes de ser seleccionado por ellos en la primera ronda del Draft de 2019.

Considerado el "heredero" de la posición de campocorto, hizo historia en su debut al convertirse en el primer novato de la franquicia con una temporada de 20 jonrones y 20 bases robadas, además de ganar el Guante de Oro en 2023.

A pesar de su estatus como figura local y símbolo del futuro, su relación con la gerencia atravesó un momento de tensión recientemente cuando fue enviado a las ligas menores tras recuperarse de una cirugía de hombro, una decisión que el jugador acató con profesionalismo pese a su evidente decepción.

En términos contractuales, Volpe se encuentra bajo el control total de los Yankees y no será agente libre hasta que finalice la temporada de 2028.

Para la campaña de 2026, el campocorto de 25 años evitó el arbitraje salarial al pactar un contrato de un año por 3.47 millones de dólares, lo que representó su primer aumento significativo tras percibir el salario mínimo en sus años previos.

Aunque han existido rumores sobre una posible extensión de contrato a largo plazo, la gerencia de Brian Cashman aún no ha presentado una oferta formal, lo que mantiene el a Volpe en el proceso anual de arbitraje por las próximas dos temporadas.