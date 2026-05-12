Condenan a la JCE en Nueva York por deuda de boletas del Águilas-Licey

La de 2023 fue la primera vez que dos equipos de la Lidom se medían en la Gran Manzana y los juegos tuvieron un gran respaldo. ( FUENTE EXTERNA )

La imagen del Citi Field con 90,900 aficionados en un fin de semana de noviembre de 2023, presenciando una barrida de tres juegos de Águilas a Licey, sembró mucha ilusión para el béisbol invernal y la diáspora. También desató unas expectativas desbordadas que se fue del control de los actores en el montaje al punto que el match no se pudo repetir y ha terminado en los tribunales.

El capítulo más reciente de una cadena de noticias polémicas alrededor de esa serie de exhibición y tiene como protagonista a la Junta Central Electoral (JCE).

El Distrito Sur de Nueva York, del Tribunal de los Estados Unidos, condenó a la JCE al pago de 838,337.50 dólares a la empresa Latin Events, la encargada de organizar la serie. La deuda sube hasta los 886,707 dólares cuando se suman los 48,370.93 por mora.

Igual, el órgano descentralizado tendrá que desembolsar otros 48,370.93 dólares por intereses. Se sancionó a la JCE por incumplir un contrato donde se comprometió a pagar 600,000 dólares por 15,000 entradas para los choques entre azules y amarillos.

Diario Libre obtuvo una copia de la sentencia dictada el pasado 6 de marzo de 2026, por el juez Kevin Castel. La JCE, que fue notificada en su sede en el 1501 de la avenida Broadway en Manhattan, no ha contestado ni comparecido, de ahí que la sentencia fue llamada en rebeldía.

El certificado de rebeldía se emitió el 29 de octubre de 2025.

"El caso en cuestión está en manos de tribunales dominicanos", respondió la JCE a Diario Libre a través de un mensaje de texto.

Origen del conflicto

El 30 de octubre de 2023, la JCE, representada por Yinet Núñez, y Latin Events, por Félix Cabrera, firmaron un acuerdo por valor de 1 millón de dólares que autorizó a esta última empresa a prestar servicios en relación con una campaña de registro de votantes, dirigida a dominicanos residentes en Nueva York y estados vecinos.

El pacto incluyó la producción de "un evento de béisbol" (la serie Titanes del Caribe, disputada entre el 10 y 12 de noviembre), en la casa de los Mets.

El contrato estableció que la JCE pagaría a Latin Events 600,000 dólares por suministrar 15,000 boletas impresas para los partidos. También, 200,000 dólares para 20,000 almuerzos en restaurantes específicos en Nueva York y Nueva Jersey por el precio de 10 dólares cada servicio y 200,000 por publicidad en radio, TV e Internet.

Sin embargo, la empresa que encabeza Cabrera alegó ante la corte el 18 de junio de 2024, que se le adeudaban 770,000 dólares, más 68,337.50 en concepto de impuesto sobre las ventas de Nueva York.

Latin Events tiene derecho a intereses previos al juicio a una tasa del 9 % anual desde el conocimiento de la demanda, el 4 de abril de 2025 hasta la fecha de la sentencia.

La celebración de la serie en 2024, como establecía el contrato, se limitó a un partido en el Citi Field y otros dos en el Hiram Bithorn de Puerto Rico.

Las diferencias entre organizadores, Lidom y el Licey afectaron la promoción y comercialización, lo que provocó un rompimiento entre los azules y los promotores.

En 2025 se iba a disputar una serie entre Águilas y Gigantes, pero fue cancelada. Latin Events exigió a la Lidom y los equipos la devolución de un pago adelantado por 775,000 dólares.