Devers y Adames castigan a los Dodgers en el regreso de Mookie Betts

Devers al momento de conectar un jonrón con los Gigantes. ( FUENTE EXTERNA )

La pólvora dominicana se hizo sentir con fuerza en el Dodger Stadium.

Rafael Devers y Willy Adames lideraron el ataque de los Gigantes de San Francisco, que este lunes vencieron 9-3 a los Dodgers de Los Ángeles, con lo que se amargó el retorno de Mookie Betts a la alineación angelina.

Devers, el antesalista estrella, marcó el ritmo desde temprano al conectar su quinto cuadrangular de la temporada en la segunda entrada ante el japonés Roki Sasaki. El quisqueyano terminó la noche con dos imparables, tres carreras anotadas y dos remolcadas, incluyendo una transferencia con las bases llenas en el séptimo episodio que rompió el empate.

Por su parte, Willy Adames volvió a ser el "clutch" del equipo. El campocorto dominicano disparó un sencillo clave al jardín derecho en el séptimo acto para traer dos vueltas al plato y selló su actuación con otra remolcada en el noveno, totalizando tres impulsadas en una jornada de dos hits.

Vuelve Betts

El partido marcó el regreso de Betts tras cinco semanas de ausencia (oblicuo), pero su aporte fue limitado a un hit en cinco turnos. Los Dodgers, que han perdido tres partidos al hilo, vieron cómo su relevo colapsó en el último tercio del juego.

Heliot Ramos también destacó por San Francisco con un doble de dos carreras, mientras que Luis Arráez y Casey Schmitt sumaron dos hits cada uno para apoyar la labor del relevista Matt Gage (3-1), quien se acreditó el triunfo tras retirar a los cinco bateadores que enfrentó.

Por los Dodgers, Max Muncy disparó un jonrón solitario para empatar momentáneamente el juego en la sexta, pero no fue suficiente para contener la rebelión de los Gigantes, que han ganado tres de sus cuatro enfrentamientos ante sus rivales de división este año.

Por los Gigantes, Devers de 3-2, 2 CA, 2 CE, 2 BB; Adames se fue de 5-2, 3 CE;

Por los Dodgers, Teoscar Hernández terminó de 3-2.