Julio Rodríguez cumple reto de fanático con jonrón y luego lo repite en triunfo de Marineros

Julio Rodríguez ofreció todo un espectáculo durante la práctica de bateo la noche del lunes en el Daikin Park, al punto de que muchos de los presentes cerca del terreno no pudieron evitar notarlo.

Y resulta que había una intención muy clara detrás de todas esas pelotas destrozadas.

Además, el impacto se trasladó inmediatamente al juego unas horas después, cuando el toletero dominicano conectó un jonrón en solitario de 414 pies en el tercer inning ante Peter Lambert, de Houston, reporta MLB.com.

Ese batazo estuvo cerca de alcanzar las vías del tren más allá del jardín izquierdo y ayudó a Seattle a imponerse 3-1, para sumar su octava victoria consecutiva ante sus rivales divisionales, la racha más larga del club desde que los Astros se unieron a la División Oeste de la Liga Americana en el 2013.

Y todo ese enorme jonrón tuvo su origen en una conversación antes del juego con un fanático de los Astros, quien desafió a la estrella de los Marineros a conectar un jonrón durante la práctica de bateo hacia un punto específico por encima de la sección de gradas conocida como Crawford Boxes de Houston.

Esa estructura cuenta con 13 anuncios tipo cartelera que se extienden desde territorio de foul hasta más allá del jardín central.

Básicamente, era una especie de competencia de precisión.

No está claro cuál anuncio eligieron finalmente para el reto, pero como los letreros son enormes estructuras metálicas, producen un estruendo retumbante cada vez que una pelota los golpea. Y eso hizo que la práctica de bateo del lunes fuera mucho más ruidosa.

Al final del intercambio previo al juego, J-Rod aparentemente salió victorioso, porque rápidamente salió de la caja de bateo, caminó hacia el dugout de la primera base, encima del cual estaba el fanático, y le señaló que le entregara sus zapatos.

“¡Oye, soy un hombre de palabra!”, se escuchó decir al fanático mientras lanzaba su calzado hacia el terreno.

Una vez que los Marineros terminaron la práctica de bateo, Rodríguez le devolvió las sandalias al fanático y se tomó una foto con él antes del primer lanzamiento.

“Lo hice subir y bajar las escaleras, pero después se las devolví”, dijo Rodríguez. “No iba a dejar que se fuera caminando así hasta su casa”.

El jonrón que sí contó fue el séptimo de la temporada para Rodríguez, quedando a uno de Luke Raley, quien lidera al equipo con ocho.

Pero también estuvo cerca de conectar otro bambinazo en solitario más temprano en el juego, cuando jaló un batazo en línea de 365 pies que apenas cayó del lado de foul de los Crawford Boxes.

Estuvo tan cerca que el manager de los Marineros, Dan Wilson, casi pidió revisión, aunque finalmente decidió no hacerlo, y luego Rodríguez elevó al jardín derecho.