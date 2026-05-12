El Betis vuelve a la Champions 20 años después tras ganar 2-1 al Elche

Momento de acción del partido entre el Real Betis y el Elche en LaLiga de España. ( AFP )

Dos décadas después, el Betis volverá a la Champions la próxima temporada tras ganar 2-1 al Elche, este martes en la 36ª jornada liguera, asegurando la quinta posición que da el último billete a la máxima competición europea.

Por delante, ya clasificados, el campeón Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético.

En Sevilla, el colombiano Juan Camilo Hernández adelantó al Betis (9'), Héctor Fort igualó (41') y Pablo Fornals puso el 2-1 (68') final ante un Elche que acabó con diez por la expulsión de Léo Pétrot (49').

"Acabar terminando clasificando a la Champions aquí con nuestra gente que estaba pendiente de esta alegría, es una felicidad para todos nosotros y para todos los béticos", dijo el entrenador chileno del Betis, Manuel Pellegrini, tras el encuentro.

El equipo bético regresa a la Liga de Campeones por primera vez desde la temporada 2005/2006.

La victoria permite al Betis afianzar su quinta plaza con 57 puntos, a siete del Celta, su más inmediato perseguidor.

Con sólo dos jornadas y seis puntos por disputarse cuando finalice la actual fecha, el Celta perdió toda opción de alcanzar a los béticos al perder este martes 3-2 contra el Levante, que salió provisionalmente del descenso.

El Celta se adelantó en dos ocasiones con el doblete de Ferran Jutglá (4' y 48'), pero los goles del hondureño Kevin Arriaga (43'), Adrián de la Fuente (57') y Roger Brugué (63') dieron los tres puntos al Levante.

El Celta acumuló su quinta derrota en su casa desde que empezó 2026.

"Los números de casa son una pena, pero tiene mucho valor estar donde estamos ahora mismo, dependiendo de nosotros para meternos en Europa a falta de dos jornadas", dijo el entrenador del Celta, Claudio Giráldez tras el partido.

La derrota impidió al Celta consolidar su sexta posición, que da acceso a la Europa League, ante la persecución del Getafe, que podría ponerse a dos puntos de los gallegos el miércoles si gana al Mallorca.

- El Atlético gana a Osasuna -

El Levante logra salir del descenso, aunque empatado a 39 puntos con el Espanyol, que marca la zona roja.

La pelea por evitar perder la categoría se aprieta con hasta cinco equipos con 39 puntos en la cola de la clasificación.

El Oviedo, colista, ya descendió el lunes tras el empate 1-1 entre Rayo Vallecano y Girona.

En el último partido del día, el Atlético de Madrid ganó 2-1 al Osasuna con un tanto de Ademola Lookman de penal (15') y otro de Alexander Sorloth (71').

El Atlético, que acabó con diez por la expulsión de Marcos Llorente (79'), se mostró más contundente ante un Osasuna, que recortó distancias en el descuento con un gol de Kike Barja (90+1').

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