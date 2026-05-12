En busca de respuestas ofensivas, los Mets deciden subir a su prospectó número dos

A.J. Ewing, prospecto número dos de la organización de los Mets. ( FUENTE EXTERNA )

Los Mets de Nueva York han decidido que es momento de apostar por el futuro para salvar el presente.

En un movimiento que busca despertar una ofensiva adormecida, el conjunto de Queens llamará al jardinero A.J. Ewing, su prospecto de posición número uno, según confirmaron fuentes este martes.

Ewing, de apenas 12 juegos de experiencia en Triple-A Syracuse, llega con credenciales de impacto inmediato. El joven de 21 años puso números de videojuego antes de recibir el llamado: un promedio de .326 con cinco estafas en Syracuse, precedido por un explosivo .349 en Doble-A.

Su ascenso meteórico no es casualidad; el año pasado lideró a toda la organización con 70 bases robadas, con lo que demostró una agresividad en las almohadillas que los Mets necesitan con urgencia.

Decisión apremiante

La llegada de Ewing busca solucionar la sequía ofensiva del equipo, que apenas fabricó cinco anotaciones en su última serie en Arizona.

El versátil patrullero, seleccionado en el draft de 2023, destaca no solo por su velocidad y alto porcentaje de embasado, sino también por su capacidad de jugar en las tres posiciones del jardín y en la segunda base.

Se espera que Ewing se integre de inmediato a la rotación de los jardines en el Citi Field, donde compartirá terreno con el dominicano Juan Soto y el joven Carson Benge, formando uno de los tríos jóvenes más electrizantes de la Liga Nacional.

El equipo aún no ha hecho el anuncio oficial, pero se espera que el prospecto esté en uniforme para el inicio de la serie contra los Tigres este martes por la noche.