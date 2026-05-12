Los Dodgers adquieren a Alek Thomas en un cambio con los Diamondbacks

Alek Thomas fue puesto en asignación por los Dodgers de Los Angeles. ( AFP )

Los Arizona Diamondbacks canjearon al jardinero Alek Thomas a los Dodgers de Los Angeles a cambio del prospecto de 17 años, el jardinero José Requena, anunció el equipo este martes.

De acuerdo con Nick Piecoro de The Arizona Republic, los Dodgers absorberán el resto del salario de 1.45 millones de dólares de Thomas para esta temporada.

Contexto del movimiento

Thomas fue designado para asignación por Arizona el pasado viernes, luego de registrar un promedio de bateo de .181/.222/.340 con dos jonrones y 10 carreras impulsadas en 28 juegos.

A pesar de sus dificultades con el madero, los puntos clave de su llegada a Los Ángeles son:

Defensa de élite: A sus 26 años , sigue siendo un defensor por encima del promedio en el jardín central .

Versatilidad: Ofrece a los Dodgers una opción de bateo zurdo para su rotación de jardineros .

Experiencia en postemporada: Thomas fue una pieza clave en el camino de los Diamondbacks hacia la Serie Mundial en 2023, conectando cuatro cuadrangulares en esos playoffs.

Ajustes en el roster

Para abrir espacio a Thomas en el roster de 40 jugadores, Los Ángeles designó para asignación al jardinero Michael Siani, según informó Jack Harris del California Post.