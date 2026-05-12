J-Rod rompe el molde y apunta hacia el mejor arranque de su carrera

Julio Rodríguez tiene 1.156 de OPS en sus 10 juegos de mayo ( AFP/TIM WARNER )

El despertar ofensivo de Julio Rodríguez ha sido una de las noticias más alentadoras para los Marineros de Seattle en este inicio de temporada 2026.

Durante sus primeras campañas en las Grandes Ligas, el dominicano se ganó la reputación de ser un jugador de arranques lentos, uno de esos bateadores que acostumbran a elevar su nivel cuando el calendario entra en los meses más calurosos del verano. Sin embargo, este año la historia ha sido completamente distinta para J-Rod.

Al completar el primer cuarto de la temporada, el jardinero nacido en Loma de Cabrera exhibe una sólida línea ofensiva de .277/.341/.452, acompañada de siete cuadrangulares y 19 carreras remolcadas en 42 partidos, números que lo colocan en ruta hacia el mejor inicio de campaña de su joven carrera.

La diferencia más notable ha estado en su producción de poder. Rodríguez se encuentra encaminado a superar sus mejores registros ofensivos durante los dos primeros meses completos de una temporada.

En 2023 conectó 10 cuadrangulares y remolcó 30 carreras en ese tramo, mientras que en 2025 acumuló nueve jonrones y 29 impulsadas.

Con todavía 19 días por disputarse en el segundo mes de campaña, amenaza con romper ambas marcas, aunque necesita mejorar su desempeño con corredores en posición anotadora, batea para .219 (32-7), sin cuadrangulares y con apenas ocho remolcadas.

Una evolución palpable

Otro aspecto que refleja la evolución ofensiva del dominicano es su OPS. Actualmente presenta un .792, el más alto de su carrera para los primeros 42 encuentros de una estación. La cifra supera el .727 que registró en 2022, su año de debut, y también el .720 que compiló en el arranque de la pasada campaña.

En la élite marinera

Más allá de los números de este año, Rodríguez también continúa escalando posiciones históricas dentro de la franquicia de Seattle. El pasado lunes alcanzó los 700 imparables de por vida en las Grandes Ligas y lo hizo a una velocidad impresionante.

Antes del partido del martes había participado en 632 encuentros, convirtiéndose en el cuarto jugador que alcanza más rápido esa cantidad de hits en la historia de los Marineros.

La lista que acompaña al dominicano confirma la magnitud de su logro. Los únicos jugadores de Seattle que llegaron a los 700 imparables en menos partidos fueron los miembros del Salón de la Fama de Cooperstown Ichiro Suzuki y Ken Griffey Jr., además de Alex Rodríguez.

A sus 25 años, Rodríguez parece haber encontrado una consistencia ofensiva que durante años se esperaba desde el inicio de las campañas. Si logra mantener este ritmo durante los próximos meses, no solo estaría encaminado hacia el mejor año de su carrera, sino también a consolidar su posición de superestrella en el béisbol de MLB.