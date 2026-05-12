Geraldo Perdomo decide con un doble el triunfo 1-0 de Diamondbacks sobre Rangers

El dominicano Geraldo Perdomo volvió a ser clave para los Diamondbacks de Arizona al conectar el doble remolcador de la única carrera del partido en la victoria 1-0 sobre los Rangers de Texas la noche del lunes.

Perdomo produjo temprano en el encuentro, luego de que Corbin Carroll abriera la primera entrada con doble entre el bosque izquierdo-central.

El batazo de Perdomo picó rumbo a la esquina del jardín derecho y permitió que Carroll anotara sin problemas, suficiente respaldo para el excelente trabajo del pitcheo de Arizona.

Los Diamondbacks consiguieron así su tercera victoria consecutiva, algo que no lograban desde mediados de abril.

En el montículo, Michael Soroka dominó durante 6.1 entradas sin permitir carreras y apenas toleró tres imparables para mejorar su récord a 5-2. El relevo de Arizona también respondió, encabezado por Paul Sewald, quien retiró el noveno episodio para conseguir su noveno salvamento de la temporada.

Texas utilizó un juego de bullpen luego de que el abridor programado Nathan Eovaldi fuera descartado por molestias físicas.