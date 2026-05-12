Retiran carpeta del Estadio Quisqueya, luego de espectáculo artístico

Así lucía el Quisqueya Juan Marichal ayer. ( FUENTE EXTERNA )

La superficie del Estadio Quisqueya Juan Marichal "superó" el multitudinario concierto del pasado sábado que tuvo como figura central al cantante británico Ed Sheeran.

La empresa SD Concerts, que organizó la cita, comenzó al día siguiente el desmonte de la plataforma que sirvió de protección, confirmó Diario Libre.

En la tarde de ayer, solo quedaba una parte de la plataforma desde donde cantó el intérprete de éxitos como Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud y Castle On The Hill.

Alrededor del 80 % de los espacios habilitados para el público fue ocupado, según reportes del equipo de DL que cubrió la primera presentación del británico.

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El próximo concierto allí será el 30 de mayo, con Kanny García.

La grama de los jardines del Quisqueya quedó muy tocada el mes pasado tras un concierto de Chayanne.

Las imágenes generaron fuertes críticas y los organizadores de la actividad se comprometieron a pagar la reparación, a un costo de RD$3.6 millones.