Yankees no levantan cabeza, caen por cuarta vez consecutiva

Aaron Judge, capitán de los Yankees de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Los Yankees de Nueva York parecen haber olvidado el camino del triunfo. En una noche donde el pitcheo abridor rozó la perfección, la ofensiva y el relevo fallaron, para que los Orioles de Baltimore remontaran para imponerse 3-2 y propinar a los neoyorquinos su cuarta derrota consecutiva.

La debacle fue especialmente dolorosa para los visitantes, ya que el zurdo Ryan Weathers mantuvo a los Orioles sin hits durante seis entradas completas.

Sin embargo, la magia se rompió en el séptimo cuando Adley Rutschman rompió el encanto con un sencillo y, tras una base por bolas, el relevista Brent Headrick entró solo para recibir un soberbio cuadrangular de tres carreras de Coby Mayo.

Por los Yankees, el novato Ben Rice había adelantado a su equipo con un vuelacercas de dos carreras en la tercera entrada, pero el resto de la artillería se mantuvo silente durante el resto del encuentro.

Baltimore, que apenas conectó tres imparables en todo el juego, aprovechó al máximo sus oportunidades para desquitarse de la barrida sufrida ante los Yankees a principios de mes.

La victoria fue para Dietrich Enns (1-0) y el salvamento para el novato Anthony Núñez.

Derrotas seguidas

Esta racha negativa de los Yankees de Nueva York comenzó el pasado 6 de mayo, tras una derrota ante los Rangers de Texas que cortó una seguidilla de cinco victorias consecutivas.

Desde ese momento, el equipo ha caído en un bache profundo, ya que acumula cuatro reveses al hilo al verse superado posteriormente en una serie completa de tres juegos por los Cerveceros de Milwaukee y, finalmente, por los Orioles de Baltimore en el inicio de su enfrentamiento actual.

La cadena de derrotas ha sido particularmente frustrante debido a la inconsistencia entre el pitcheo y la ofensiva.

Mientras que en los primeros juegos de la racha el pitcheo abridor fue castigado (como en el caso de Will Warren, quien permitió seis carreras limpias ante Texas), en el duelo más reciente contra Baltimore se desperdició una joya de Ryan Weathers.

Esta falta de clutch, y los fallos del relevo, han hundido a los Mulos en su primera crisis seria de la temporada 2026.