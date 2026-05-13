El debutante Salcedo FC desafía el imperio de Cibao FC, en la gran final de la LDF

Daniel Jamesley de Salcedo (izquierda) y Jean Carlos López de Cibao con el trofeo de la LDF. ( FUENTE EXTERNA )

La mesa está servida para el desenlace de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) 2025-2026.

En un encuentro con la prensa celebrado este miércoles en las oficinas de la entidad, ubicadas en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, se anunciaron de manera oficial los detalles de la gran final que enfrentará a la histórica plantilla de Cibao FC y al sorpresivo combinado de Salcedo FC.

El torneo, que en esta edición rinde un homenaje in memoriam al destacado ciudadano José Rafael Abinader, coronará a su nuevo monarca tras dos intensos compromisos dominicales fijados para los días 17 y 24 de mayo.

El partido de ida se disputará el próximo domingo 17 de mayo a las 4:00 de la tarde en el Estadio Domingo Polonia de Salcedo. La vuelta y clausura de la temporada tendrá lugar el domingo 24 de mayo a las 6:00 de la tarde en el terreno de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en Santiago de los Caballeros.

Durante el acto protocolar, el presidente de la LDF, Dr. Milton Ray Guevara, ofreció las palabras de bienvenida y calificó la campaña como un rotundo éxito organizativo, aplaudiendo tanto el crecimiento institucional de la liga como la paridad exhibida en el terreno de juego.

Ray Guevara no escatimó en elogios para ambos finalistas. Destacó la proeza de Salcedo FC, conjunto que en su temporada de debut en el circuito profesional inscribió su nombre en la última instancia y aseguró boleto a torneos internacionales.

Asimismo, enalteció la estirpe de Cibao FC por hilvanar su quinta final consecutiva en busca de un inédito pentacampeonato.

El ambiente de la rueda de prensa reflejó una profunda inyección de entusiasmo por parte de las dos delegaciones, quienes prometieron un espectáculo competitivo de alta factura y llamaron a la fanaticada nacional a respaldar la definición del campeonato en un marco de absoluto respeto y deportividad.

La ilusión de la cenicienta

Por el bando de Salcedo FC, las emociones están a flor de piel. Su presidente, Eddy Olivares, manifestó conmovido que la provincia "está viviendo esta temporada como si fuese un sueño hecho realidad".

La confianza técnica recae en el asistente argentino Néstor Benedetich, quien apuntó que, si bien el año ha sido redondo, la meta final es bordar la estrella: "Tenemos el material para seguir haciendo historia en el fútbol dominicano".

El optimismo es compartido por el actual bota de oro de la liga, Daniel Jamesley, quien garantizó que la tropa celeste dará una batalla sin cuartel. "Estoy muy confiado en nuestra plantilla; el objetivo es regalarle este campeonato a todos los salcedenses", sentenció el ariete.

La experiencia del monarca

En la acera opuesta, la directiva y plantilla de Cibao FC asumen el reto con el aplomo de su jerarquía, pero sin pizca de exceso de confianza. Gabriel Fernández, director deportivo naranja, fue tajante al evaluar el escenario: "Sabemos el calibre de rival que tenemos de frente, pero este club está plenamente listo para encarar ambos partidos".

Por su parte, el director técnico Junior Scheldeur, quien ya alzó el trofeo de la Copa LDF 2025, advirtió que la ambición de sus dirigidos sigue intacta y que "batallarán con el alma para sumar otro título a la vitrina".

Jean Carlos López, capitán de la escuadra santiaguera y de la selección nacional, reconoció las virtudes de Salcedo, aclarando que el grupo está "enfocado al cien por ciento en revalidar la corona de la LDF".