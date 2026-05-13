Framber Valdez busca extender su dominio sobre los Mets en su regreso tras ser suspendido

Framber Valdez realiza un lanzamiento durante su primer partido de la temporada 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El estelar lanzador zurdo dominicano Framber Valdez está listo para realizar su esperado regreso al montículo con los Tigres de Detroit este miércoles cuando a las 7:10 p.m. enfrente a los Mets de Nueva York en el Citi Field.

El oriundo de Sabana Grande de Palenque (San Cristóbal), vuelve a la acción tras agotar una suspensión de cinco compromisos impuesta por las Grandes Ligas, luego de un incidente el pasado 5 de mayo en el que golpeó intencionalmente con una recta al campocorto Trevor Story, de Boston, posterior a tolerar un ramillete de diez anotaciones.

Valdez (2-2, 4.57 ERA), quien firmó con Detroit un pacto multianual de 115 millones de dólares por tres temporadas en la agencia libre durante la pasada temporada muerta, expresó el impacto emocional que le acarreó la sanción institucional.

"Me sentí bastante mal. Tuve que estar ausente. No se me permitió estar en el clubhouse durante los juegos. Me sentí terrible. Fue triste tener que dejar a mis compañeros en el dugout e ir al hotel a ver los juegos por televisión", dijo el lanzador de 32 años.

La gerencia de Detroit urge de su durabilidad, toda vez que el club atraviesa una racha de seis derrotas en siete choques y su rotación está diezmada por las lesiones de Tarik Skubal, Justin Verlander y Casey Mize.

El piloto de los felinos, A.J. Hinch, restó dramatismo al retorno y ponderó el profesionalismo del pitcher quisqueyano.

"Solo espero que salga listo para lanzar mañana. Eso es todo lo que realmente puedes hacer. Es difícil no estar con el equipo durante los juegos. Pero ha podido trabajar. Ha sido consistente detrás de escena y cada día tuvo que irse. Lo tenemos centrado en los Mets. No hagamos más grande de lo que es y sigamos con la temporada".

Papá de los Mets

Históricamente, Valdez ejerce un especial dominio ante la novena de Queens, ya que en cuatro salidas y 27.2 entradas de labor, tiene récord de 3-0 y una efectividad de 1.63 con 23 ponches.

La contraparte por parte de los dueños de casa en el montículo será el derecho Christian Scott (0-0, 3.27), quien viene de una salida sin decisión frente a Colorado, tras ser removido rigurosamente con 82 pitcheos en el quinto acto, producto del plan de cuidado médico del equipo derivado de su pasada cirugía Tommy John.

Sin embargo, contra Juan Soto, la historia es otra. En 10 turnos de por vida, el jardinero de los Mets tiene de 7-3 contra Valdez, con una remolcada y tres boletos.