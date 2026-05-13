Los Toros del Este aseguran a Jeimer Candelario y frenan su salida a la agencia libre

Jeimer Candelario, tercera base de los Toros del Este. ( FUENTE EXTERNA )

Los Toros del Este anunciaron de manera oficial la firma del antesalista e indiscutible jugador franquicia, Jeimer Candelario, con lo que lograron un acuerdo contractual estratégico que evita que el pelotero ingrese al mercado de la agencia libre.

Candelario, quien viene de adjudicarse el Guante de Oro la pasada campaña por su impecable solvencia defensiva en la llamada "esquina caliente", fue adquirido por la organización taurina en el año 2014 mediante un cambio desde las Águilas Cibaeñas.

Desde su llegada a "El Corral", el jugador de cartel de Grandes Ligas acumula un total de 46 carreras remolcadas en 107 compromisos de serie regular, aunque sus registros de mayor impacto han emergido de manera consistente en las etapas de máxima presión.

Los números de Candelario en la postemporada ratifican su etiqueta de pelotero de partidos grandes, exhibiendo una sólida línea ofensiva de .282/.397/.427, aderezada con 9 cuadrangulares y 43 vueltas conducidas en 98 desafíos de playoffs.

El antesalista grabó su nombre en la historia del club al alzar el premio al Jugador Más Valioso en la Serie Final del campeonato 2019-20, luego de comandar la corona de los Toros con un astronómico promedio de .357 y un robusto porcentaje de slugging de .607.

Habla la gerencia

" Retener a un jugador franquicia como Jeimer Candelario es un gran movimiento para nuestra organización ", manifestó con entusiasmo el gerente general del conjunto, Jesús Mejía.

El ejecutivo taurino no escatimó elogios al describir el impacto del infielder en la caseta.

Es un ganador y un profesional élite. Su liderazgo es fundamental para que nuestro núcleo actual siga creciendo en la dirección correcta y para cumplir nuestra máxima aspiración de volver a la serie final y coronarnos campeones ", señaló.

Durante la última fase regular, el antesalista de las Mayores fijó récords personales para la franquicia al despachar tres jonrones y remolcar 16 carreras en un trayecto de 32 encuentros.

Su aporte integral no solo se limitó a la producción ofensiva, sino que su alcance en la tercera base se convirtió en un factor de prevención de carreras vital para el cuerpo monticular del dirigente.

Con esta firma, la gerencia de La Romana extiende de forma agresiva su agresivo plan de retenciones de temporada baja.

Jeimer Candelario se integra formalmente a un núcleo de peloteros nativos protegidos que incluye a los relevistas Yaramil Hiraldo, Gerson Moreno, José Adames, Miguel Castro, Félix Peña y Yency Almonte, junto al patrullero de Grandes Ligas, Jesús Sánchez.