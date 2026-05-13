Ángel Martínez abre con jonrón y Guardianes vencen a Angelinos

Ángel Martínez llegó a siete cuadrangulares en la campaña. ( AFP )

El jonrón del dominicano Angel Martínez al abrir el juego puso en marcha a Cleveland y el novato Parker Messick tuvo otra sólida actuación para que los Guardianes de Cleveland derrotasen el miércoles 4-2 a los Angelinos de Los Angeles para completar la barrida de una serie de tres juegos.

Martínez la desapareció ante Reid Detmers (1-4) y los Guardians mejoraron a 30-4 contra los Angels en el Progressive Field desde 2015. El récord de Cleveland como local frente a Los Ángeles en ese lapso de 11 años es el mejor de cualquier equipo de las Grandes Ligas.

Actuación destacada de Parker Messick y relevistas

Messick (5-1) permitió dos carreras y cuatro hits en seis innings y dos tercios. El zurdo se asentó después de otorgar dos bases por bolas en las dos primeras entradas. Eric Sabrowski ponchó a los tres bateadores en la octava, y Cade Smith hizo lo mismo en la novena para lograr su 13er salvamento.

Zach Neto conectó un jonrón de dos carreras por los Angelinos, que han perdido 11 de 12 como visitantes.

Bateando primero con Steven Kwan descansando por precaución, Martínez, quien disparó un jonrón en la victoria del martes y estuvo cerca de conectar un segundo, la sacó ante el cuarto lanzamiento de Detmers.

Fue el primer jonrón de apertura en la carrera de Martínez, quien le ofrece al mánager Stephen Vogt otra opción en la parte alta del orden.