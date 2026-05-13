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Angel Martínez decide el triunfo para los Guardianes

Los Guardians han ganado los dos primeros juegos de la serie pese a haber sido superados en hits en ambos.

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    Angel Martínez decide el triunfo para los Guardianes
    Angel MArtinez conecta cuadrangular (AFP)

    Ángel Martínez conectó un jonrón y los lanzadores de Cleveland repartieron 13 ponches para que los Guardians mantuvieran su dominio en casa sobre Los Ángeles Angels al superarlos el martes por 3-2.

    El dominicano Martínez, Patrick Bailey y el venezolano Bryan Rocchio impulsaron carreras por Cleveland, que mejoró a 29-4 contra los Angels en Progressive Field desde 2015.

    Los Guardians han ganado los dos primeros juegos de la serie pese a haber sido superados en hits en ambos.

    Desempeño de los lanzadores de Cleveland

    Vaughn Grissom conectó un jonrón por los Angels, que cayeron a 8-17 como visitantes.

    El abridor de Cleveland, Slade Cecconi, mantuvo sin anotaciones a Los Ángeles durante cuatro entradas, en las que recetó siete ponches, su mayor cifra de la campaña. Hunter Gaddis (1-1) trabajó 1 1/3 entradas y Cade Smith consiguió su segundo salvamento de cuatro outs esta temporada y el 12do en 14 oportunidades en total.

    Martínez puso arriba a los Guardians en la tercera entrada ante el dominicano Walbert Ureña (1-4) con su sexto jonrón, un batazo a las gradas del jardín derecho.

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    Estuvo cerca de volver a volarse la barda en la quinta, pero el jardinero derecho Jo Adell se lo impidió con un gran salto y una atrapada frente al muro. Sin embargo, el batazo permitió que Daniel Schneeman avanzara a tercera.

    • Schneeman anotó con el rodado de Bailey para out.
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