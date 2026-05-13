Francisco Álvarez al quirófano: El receptor de los Mets será operado por un desgarro de menisco

El receptor de los Mets, Francisco Álvarez, fue colocado este miércoles en la lista de lesionados de 10 días y está programado para someterse a una cirugía para reparar un desgarro de menisco en su rodilla derecha. En un movimiento correspondiente, el equipo ascendió al receptor Hayden Senger desde la sucursal Triple-A en Syracuse.

El mánager Carlos Mendoza comentó que Álvarez "con suerte" regresará en un periodo de seis a ocho semanas, aunque añadió que el equipo no tendrá un cronograma exacto hasta que se realice la intervención quirúrgica.

"Una vez que entren allí (a la rodilla), tendremos una mejor idea de a qué nos enfrentamos", señaló Mendoza. "Todo lo que sabemos es que debemos esperar a la cirugía para descubrir qué es lo que hay".

Álvarez, de 24 años, quien ha batallado con una serie de problemas físicos a lo largo de su joven carrera, se lesionó en la sexta entrada de la victoria del martes 10-2 sobre los Tigres.

Mientras bateaba con un corredor en base en el sexto inning, Álvarez se torció la pierna de forma aparatosa al conectar un batazo de foul ante un lanzamiento de Burch Smith. Tras una larga conversación con Mendoza y el preparador físico Joe Golia, abandonó el juego para ceder su lugar al emergente Luis Torrens.

Álvarez batea para .241 con un OPS de .710 en 37 juegos como receptor titular de los Mets esta temporada. Anteriormente, perdió tiempo significativo en la lista de lesionados entre 2024 y 2025 debido a múltiples desgarros de ligamentos en el pulgar y una fractura del hueso ganchoso izquierdo.

No obstante, hasta este martes, había logrado mantenerse saludable en 2026.

Impacto en el equipo y reemplazos en la receptoría

El venezolano es el tercer jugador de los Mets que sufre un desgarro de menisco en lo que va de temporada, uniéndose a los jardineros Mike Tauchman y Jared Young.

Tauchman ha estado fuera desde el último fin de semana de los entrenamientos primaverales y no se espera su regreso hasta mediados del verano, mientras que Young podría volver a finales de mayo o junio tras ingresar a la lista de lesionados el 15 de abril.

Con Álvarez fuera de acción por un tramo considerable, Luis Torrens asumirá el rol de receptor titular diario de los Mets. Por su parte, Senger fue retirado de su propio partido en Triple-A poco después de que Álvarez abandonara el encuentro por la lesión.