Freddy Peralta poncha siete para su tercer triunfo

A.J. Ewing les dio a los Mets justamente el aporte ofensivo que buscaban durante su impresionante debut en las Grandes Ligas, y Freddy Peralta lanzó seis entradas efectivas para que New York apaleara 10-2 a los Detroit Tigers.

El receptor venezolano de los Mets, Francisco Álvarez, conectó un doble en la cuarta entrada y anotó con un sencillo de Carson Benge que rompió el empate. Sin embargo, fue retirado del juego en la sexta después de golpear una bola de foul.

Lesiones y ausencias que afectan a los Mets

Más tarde, los Mets anunciaron que Álvarez tiene una lesión en la rodilla derecha y se someterá a estudios este miércoles.

New York, que llegó con el peor récord de las mayores, 15-25, ya está sin tres titulares lesionados: el campocorto boricua Francisco Lindor, el primera base dominicano Jorge Polanco y el jardinero central cubano Luis Robert Jr.

La ausencia de este último es una de las razones por las que el veloz Ewing, de 21 años, fue ascendido el martes tras apenas 12 juegos en la sucursal de Triple A, en Syracuse.

Ewing conectó un triple impulsor en la séptima para su primer hit en las mayores, y se convirtió en el primer jugador de los Mets con un triple en su debut en las Grandes Ligas.

Además, recibió tres bases por bolas, anotó dos veces, se robó una base y elevó a la franja de advertencia del jardín central.

Peralta (3-3) permitió un jonrón abriendo la segunda entrada a Dillon Dingler y, más adelante en ese episodio, recibió un elevado de sacrificio de Spencer Torkelson que le dio a Detroit una ventaja de 2-0.

Pero el derecho dominicano salió de apuros un par de veces y realizó una jugada defensiva clave, poniendo out a Colt Keith en el plato para terminar la quinta entrada después de respaldar un tiro desde los jardines que se pasó de la tercera base.

El abridor de los Tigers, Jack Flaherty (0-4), realizó 97 lanzamientos en 3 2/3 entradas. Permitió tres carreras y seis hits.