Fried abandona el juego contra los Orioles tras 3 entradas por una aparente lesión

La apertura de Max Fried contra los Orioles este miércoles duró apenas tres entradas y 61 lanzamientos, lo que generó preocupación sobre una posible lesión del lanzador zurdo de los Yanquis.

El control de Fried se vio inconsistente, permitiendo tres carreras antes de marcharse con el marcador en contra 3-0. Paul Blackburn comenzó a calentar en la parte alta de la cuarta entrada.

Coby Mayo, Adley Rutschman y Pete Alonso impulsaron carreras contra Fried, quien permitió cinco hits con una base por bolas y dos ponches.

Esta breve actuación se produce después de su apertura del 8 de mayo contra los Brewers en Milwaukee, donde Fried permitió cinco carreras (su cifra más alta de la temporada) en seis entradas.

Los Yanquis no emitieron un anuncio inmediato sobre el estado de Fried. El lanzador ha lidiado con problemas de ampollas en el pasado, incluyendo la temporada pasada, cuando se vio obligado a abandonar una apertura el 12 de julio contra los Cubs después de tres entradas.

Antecedentes y posibles causas de la salida temprana de Fried

Durante su etapa con los Braves, Fried ingresó a la lista de lesionados en cuatro ocasiones por problemas relacionados con ampollas entre 2018 y 2023.

Según el reporte, aunque no se ha confirmado la causa exacta de su salida en este juego específico, los antecedentes de ampollas en sus dedos son el principal punto de sospecha debido a la naturaleza de su salida tras solo tres episodios.