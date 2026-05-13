Garrett Crochet da un paso clave en su rehabilitación con una sesión de montículo en Fenway Park
El as de los Red Sox lanzó 20 pitcheos y busca evitar una asignación de rehabilitación en las ligas menores para regresar pronto a la rotación
Vistiendo el uniforme blanco de local completo, el as de los Medias Rojas, Garrett Crochet, dio su paso más significativo desde que fue colocado en la lista de lesionados al lanzar una sesión de acompañamiento (side session) de 20 pitcheos desde el montículo en Fenway Park, antes del juego del miércoles contra los Filis.
“Es un buen paso”, comentó el mánager interino de los Red Sox, Chad Tracy.
Aunque es solo uno de los varios pasos que Crochet deberá completar antes de estar en el montículo para un juego oficial, no deja de ser notable dada la importancia del potente zurdo para su equipo, que llega al miércoles con un récord de 17-24.
“Obviamente, tocar el montículo cuando te estás rehabilitando siempre es un buen paso”, dijo Crochet, quien fue baja por inflamación en el hombro el 29 de abril. “Hay que seguir construyendo. Está tomando un poco más de tiempo de lo que esperaba originalmente, pero hoy fue un buen día”.
Crochet tiene como objetivo lanzar una sesión de dos entradas este fin de semana cuando acompañe al equipo a Atlanta, y quizás una práctica de bateo en vivo después de eso. Originalmente, Crochet pensó que regresaría con los Red Sox el primer día que fuera elegible, que fue el pasado martes.
Ahora, está adoptando un enfoque más medido. Dicho esto, espera evitar una asignación de rehabilitación en las ligas menores para poder regresar al frente de la rotación de Boston lo antes posible. El derecho Sonny Gray hizo lo mismo recientemente tras perderse el mínimo de 15 días por una distensión en el isquiotibial derecho.
“No, por ahora no tengo intención de tomar una”, dijo Crochet sobre la asignación de rehabilitación. “Esas decisiones están por encima de mí, pero espero no necesitarla. Estamos tratando de ganar juegos, así que preferiría no desperdiciar entradas en una asignación de rehabilitación cuando siento que puedo contribuir”.
Los Red Sox esperarán antes de tomar esa decisión final.
“Creo que es similar a lo de Sonny”, dijo Tracy. “Tenemos que hablar con él al respecto. Creo que también depende de cuánto más se prolongue esto y dónde sentimos que se encuentra él. Luego, nosotros como grupo con Garrett, hablaremos sobre si creemos que podemos sostener una apertura corta aquí y fortalecerlo en el equipo grande, o si queremos hacerlo allá (en ligas menores). Tendremos que reunirnos como grupo para decidir”.
¿Por qué esta lesión ha tardado un poco más de lo esperado en sanar?
“Pude terminar esa sexta entrada en Baltimore [en mi última apertura]”, explicó Crochet. “Creo que llegué a las 97 mph en ese inning. Así que pensé: ‘Hombre, supongo que es algo menor, y con suerte, ni siquiera tendré que ir a la lista de lesionados’. Pero al final lo hice y supongo que por un poco más de tiempo de lo que esperaba”.
Dicho esto, Crochet está aprovechando al máximo su tiempo de inactividad fortaleciendo su hombro y corrigiendo la mecánica que cree que provocó la lesión.
“[El hombro] se siente mucho mejor”, dijo Crochet. “Obviamente fue raro. Fue una especie de mala mecánica lo que comprometió mi hombro. Así que ahora mismo es una mezcla de las dos cosas: tratar de limpiar mi mecánica y al mismo tiempo hacer que el hombro vuelva a sentirse bien”.
¿En qué ha consistido el tratamiento?
“Mucha estabilidad en el rango final del movimiento”, detalló Crochet. “Eso siempre es bastante importante. Siempre me han descrito como un tipo muy elástico (loose guy). Siempre he tenido articulaciones hipermóviles. Así que se trata casi de trabajar intencionalmente en la articulación y fortalecerla en esa fase”.
Aunque Crochet quiere volver tan pronto como cualquiera, y es plenamente consciente de que los fanáticos de los Red Sox sienten lo mismo, sabe que saltarse pasos para regresar antes de estar listo sería la definición de algo contraproducente. Crochet admite que se sintió desanimado cuando se dio cuenta por primera vez de que no alcanzaría su fecha objetivo original.
“Siento que intentamos forzar eso al principio y eso te pone en un lugar mental extraño si no lo cumples”, confesó Crochet. “Te hace sentir que le estás fallando a tu equipo. Pero solo trato de volver a estar saludable para poder ayudar”.
“Ese es, en última instancia, mi punto de vista ahora mismo. No es volver lo más rápido posible. Es volver lo más rápido que pueda y ser útil. Que yo regrese al 40 por ciento de salud no va a ayudar mucho a este equipo a empezar a recuperar terreno en la división”.