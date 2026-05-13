Julio Rodríguez rompe su patrón con el madero y arranca como nunca antes

Julio Rodríguez lidera a los Marineros en imparables (46) y en victorias sobre nivel reemplazo (0.9). ( AFP )

Con un OPS+ negativo (-20) en la primera mitad de sus primeras cuatro temporadas en Grandes Ligas (2022-2025), Julio Rodríguez creó la imagen de que le costaba carburar como las locomotoras de carbón o los camiones de gasoil.

Una idea que se fortaleció con los números que puso en la segunda parte de calibre al Jugador Más Valioso, como lo demuestra el hecho de que quedó entre los primeros 10 más votados al premio en tres de sus cuatro campañas.

Esas papeletas de los votantes han activado cláusulas, que si los Marineros deciden ejercer las opciones del contrato aumentarían en 87.5 millones a partir de 2030.

El jugador de 25 años de edad ha sido un bateador de un OPS de .743 hasta el ombligo de las campañas para dispararse a .902 después del Ecuador.

Esta vez parece haber un cambio de guion. Los primeros 42 choques del curso actual muestran un cambio importante en ese patrón. El despertar ofensivo de Rodríguez ha sido una de las noticias más alentadoras para los Marineros de Seattle en este inicio de temporada 2026.

Al completar el primer cuarto de la temporada, el jardinero nacido en Loma de Cabrera (Dajabón) exhibe una sólida línea ofensiva de .277/.341/.452, acompañada de siete cuadrangulares y 19 carreras remolcadas en 42 partidos, el mejor inicio de campaña de una joven carrera que ya acumula el premio al Novato del Año y tres asistencias al Juego de Estrellas.

Son unos promedios en el home similares a los que ha presentado en su carrera en campañas completas (.275/.332/.468 (.800 OPS), lo que augura un segundo tramo donde pudiera conectar con su mejor campaña.

Los números que alimentan las expectativas han sido la forma en cómo el medallista de bronce olímpico en Tokio ha respondido en los últimos 19 encuentros.

Rodríguez va de 80-28 (.350/.373/.638) con seis vuelacercas, cinco dobles y 12 remolques desde el 20 de abril, con OPS de 1.011, la fecha cuando al parecer hizo clic en la forma que acostumbra después del All-Star.

Un trecho en el que los Marineros han jugado sobre .500 (10-9) para respirarle en las orejas a los Atléticos, a quienes siguen a dos partidos en la División Oeste de la Liga Americana con 20-22.

La diferencia más notable ha estado en su producción de poder. Allí se encuentra encaminado a superar sus mejores registros ofensivos durante los dos primeros meses completos de una temporada.

La evolución

En 2023, J-Rod conectó 10 cuadrangulares y remolcó 30 carreras antes de finalizar mayo, mientras que en 2025 acumuló nueve jonrones y 29 impulsadas.

Con todavía 19 días por jugarse en el segundo mes de campaña de la temporada, amenaza con romper ambas marcas, aunque necesita mejorar su desempeño con corredores en posición anotadora, donde batea para .219 (32-7), sin jonrones y con apenas ocho impulsadas.

Nathanael Pérez Neró Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ejerce como periodista especializado en deportes desde el 2001. Es editor de Deportes de Diario Libre.