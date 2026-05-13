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La "receta del éxito" de Oliver Mármol para los Cardenales en 2026

La "receta" no se trata solo de acumular victorias, sino de transformar la identidad del equipo a través de pilares específicos

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    La receta del éxito de Oliver Mármol para los Cardenales en 2026
    Oliver Marmol (AFP)

    Con la temporada 2026 en marcha, el mánager de los Cardenales de San Luis, Oliver Mármol, ha dejado claro que, aunque muchos externos ven este año como una etapa de reconstrucción, las expectativas dentro del camerino no han cambiado.

    • Para Mármol, la "receta" no se trata solo de acumular victorias, sino de transformar la identidad del equipo a través de pilares específicos.

    Tras un inicio de temporada que ha superado las proyecciones de los analistas, Mármol destacó los puntos clave que están impulsando al equipo:

    1. Desarrollo en las Mayores

    Bajo la nueva visión de Chaim Bloom (Presidente de Operaciones de Béisbol), Mármol ha adoptado la filosofía de que el desarrollo de los jugadores no termina cuando llegan a las Grandes Ligas. El mánager se está enfocando en el crecimiento diario de jóvenes talentos como Masyn Winn, Jordan Walker y Nolan Gorman, priorizando que pulan sus habilidades en el máximo nivel en lugar de simplemente mirar las estadísticas finales.

    2. Una mentalidad de "insatisfechos"

    Mármol resaltó recientemente la actitud de sus jugadores tras una serie difícil contra los Padres. "Lo que me encanta es que tenemos un vestuario que está bastante molesto ahora mismo", comentó el mánager. "Eso dice mucho; no se conforman con simplemente dividir honores en una serie. Quieren ganar cada juego y demostrar de qué están hechos".

    3. Cultura y Liderazgo Joven

    Con la salida de veteranos icónicos en años recientes, Mármol ha puesto la responsabilidad de la cultura del equipo en hombros más jóvenes. Jugadores como Alec Burleson y el recién llegado Dustin May están llamados a establecer la nueva identidad de los Cardenales: un equipo aguerrido, con un estilo de juego dinámico y una ética de trabajo incansable.

    4. El "Orden Superior" del Lineup

    Parte de su estrategia táctica este año ha sido "atiborrar" la parte alta de la alineación con sus mejores bates de contacto y embasado (como Iván Herrera y Burleson). Según Mármol, poner presión desde la primera entrada es fundamental para darle confianza a su joven cuerpo de lanzadores.

    Conclusión del Mánager:

    "En San Luis, la expectativa siempre es ganar", afirmó Mármol. "Pero este año, el éxito se define por cómo estos jóvenes adoptan esa responsabilidad. Si logramos que crezcan cada día y mantengan esa mentalidad de no aceptar la mediocridad, los resultados en la columna de victorias llegarán por sí solos".

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    Contexto adicional: El artículo subraya que Mármol, quien recientemente recibió una extensión de contrato, está operando bajo un nuevo modelo analítico que busca devolver a los Cardenales a la relevancia en la División Central de la Liga Nacional.

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