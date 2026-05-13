Max Fried con molestias en el codo, pero no está preocupado por el diagnóstico

Los Yankees se han preguntado en varios momentos de esta temporada sobre el comando irregular de Max Fried, llegando incluso a ver al All-Star abandonar su mecánica de windup con la esperanza de localizar la zona de strike de manera más efectiva.

¿Cuál es el estado de salud de Max Fried?

Ahora tienen preocupaciones mayores después de que el zurdo desapareciera por el túnel del dugout tras lanzar solo tres entradas el miércoles.

Diagnosticado inicialmente con dolor posterior en el codo izquierdo, Fried abandonó el encuentro tras realizar 61 lanzamientos en la derrota de los Yankees por 7-0 ante los Orioles en Camden Yards.

Está programado para ser examinado por el médico del equipo, el Dr. Christopher Ahmad, y se someterá a pruebas de imagen en Nueva York este jueves. Tanto en sus comentarios públicos como en privado, Fried indicó que no le preocupa una ausencia prolongada.

"Supongo que nunca se sabe, pero definitivamente planeo que esto sea algo de poco tiempo", dijo Fried. "No quiero poner plazos ni nada por el estilo. No estoy demasiado preocupado por algo a muy largo plazo. Si puedo, me encantaría poder hacer mi próxima apertura, pero ya veremos".

Mientras esperan más detalles sobre el pronóstico de Fried, los Yankees cerraron un decepcionante viaje de 1-5 a través de Milwaukee y Baltimore, siendo limitados a solo un hit por Kyle Bradish y tres relevistas. Regresarán a Nueva York este fin de semana, pero la gira continúa con la Serie del Metro contra los Mets en el Citi Field.

"Simplemente un viaje difícil", dijo el capitán Aaron Judge. "Vas a tener dos o tres de esos durante el año, y se trata de cómo respondas. No hay nada que podamos hacer al respecto ahora. Hubo un par de juegos cerrados que pudimos haber ganado".

Al igual que en su salida anterior, cuando permitió cinco carreras (máximo de la temporada) ante los Brewers, Fried pareció tener dificultades para encontrar su ritmo. Describió la sensación como algo similar a una hiperextensión, o lo que uno sentiría tras golpearse la parte posterior del codo o el tríceps contra un objeto duro.

"Es simplemente un poco incómodo y tenso, especialmente entre entradas", explicó Fried. "Me cuesta trabajo calentar. Simplemente no estaba fino y era difícil seguir recuperándome. Definitivamente no estaba ayudando al equipo. Podría haber seguido lanzando, pero en ese punto fue como: 'Oye, asegurémonos de que podamos calmar esto'".

Fried mencionó que el codo no le afectó durante la apertura en Milwaukee, aunque reconoció que ha sido un problema en "numerosas aperturas este año".

"Normalmente se quita", dijo Fried. "Esta vez, creo que probablemente fue una vez de más. Está un poco irritado".

Coby Mayo conectó un doble productor en la segunda entrada, Adley Rutschman elevó un fly de sacrificio en la tercera y Pete Alonso añadió un sencillo remolcador contra Fried, quien permitió cinco hits y una base por bolas con dos ponches.

"Su material (velocidad/movimiento) estaba por debajo de lo habitual", comentó el mánager Aaron Boone. "Le tomaba enfrentar a dos o tres bateadores en la entrada para llegar a las 95 mph cuando lo necesitaba. Simplemente le estaba costando mucho trabajo arrancar".

Después de que Alonso fuera puesto out entre primera y segunda para terminar el tercer inning, Fried salió del campo y caminó directamente hacia el vestuario. El entrenador de pitcheo, Matt Blake, se apresuró a hacer señales al bullpen, donde Paul Blackburn comenzó a calentar.

"Simplemente sabía que estaba un poco fuera de ritmo, así que hablé con él después de esa tercera entrada", dijo Boone. "Me estaba diciendo que le estaba costando trabajo conseguirlo. Simplemente dije: 'Vamos a pararlo aquí'".

Fue la primera vez en 10 aperturas esta temporada que Fried, de 32 años, no logró llegar a la sexta entrada. Fried, quien fue el abridor del Día Inaugural de los Yankees, se encuentra en la segunda temporada de un contrato de ocho años y 218 millones de dólares.

Impacto en la rotación de los Yankees

Actualmente lidera las Mayores con 61.1 entradas lanzadas.

En este momento, la rotación de Nueva York está compuesta por Fried, Cam Schlittler, Carlos Rodón, Ryan Weathers y Will Warren.

Se espera que esto cambie en las próximas semanas, ya que Gerrit Cole ha realizado cinco aperturas de rehabilitación en las ligas menores y está en camino de reincorporarse al equipo de Grandes Ligas a finales de mayo o principios de junio.

Aún no se ha determinado cómo el club pretende abrir espacio para Cole —un escenario potencial era mover a Weathers al bullpen— pero, dependiendo de la gravedad del problema de Fried, es posible que ya tengan su respuesta.

"Espero algunas buenas noticias", dijo Judge. "Max es un chico duro. Ha significado mucho para esta organización desde que llegó aquí. Por eso fuimos tras él y lo firmamos. Tenemos mucha profundidad por aquí, así que si algo sucede, sé que los muchachos darán un paso adelante y llenarán ese rol".